Год интеграционного тупика

Со второй половины 2018 года Беларусь добивается от России сближения цен на газ с внутрироссийскими и компенсации белорусской нефтепереработке из-за российского налогового маневра. В конце 2018 года глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова удовлетворить требования Беларуси только в ответ на более тесную интеграцию. И весь прошедший год стороны пытались согласовать пути сближения экономических правил по «дорожным картам» в 30 секторах государственной политики, рассчитывая выйти на пакетную программу интеграции к 20-ленему юбилею Союзного государства. Интенсивные переговоры по этим вопросамк успеху, увы, не привели. Хотя уже и до этого стало понятно, отмечают эксперты Совета по международному сотрудничеству «Минский диалог» в 12-ом выпуске «Минского барометра», что наиболее интересующие Беларусь вопросы снижения цен на нефть и газ в 2020-2021 гг. «дорожными картами» не охватываются.









По словам руководителей белорусского правительства, консультации по интеграционному процессу шли в течение ноября едва ли не каждый день. 19 ноября в Москве состоялась встреча правительственных команд, которая длилась 7 часов. По ее завершении премьеры договорились подготовить новые версии «дорожных карт». Из слов Медведева получается, что прошедший год был «разогревом» к предметным переговорам. Из слов Румаса – что в подготовленных премьерами вариантах «не все вопросы решены», и, в частности, решения по нефти и газу нужно будет принимать президентам. При этом логика белоруской стороны остается прежней – вначале нефть и газ, а потом – углубление интеграции. Позиция российской стороны тоже не изменилась – вначале интеграция, а потом нефть и газ.





После встречи премьеров стало понятно, что основные торги по условиям гармонизации «дорожных карт» переносятся на первую половину 2020 г. Но сохранялась вероятность, что на юбилей СГ они будут подписаны хотя бы в самом общем виде, отмечают эксперты "Минского диалога". Но этого не произошло.





Переговоры по ценам на газ и нефть шли также с высокой интенсивностью и также безрезультатно.





В последние часы 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Беларуси на январь и февраль 2020 года. В течение января-февраля 2020 года цена поставок российского газа для Беларуси сохранится на уровне 127 долларов за тыс. кубометров. Также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа, продлевающие их до 2021 года.





Хотя эксперты «Минского диалога» отмечают, что фон вокруг переговоров сложился для еларуси благоприятным: уже в сентябре стало ясно, что Северный поток-2 не будет готов к началу 2020 года, а американские санкции и вовсе остановили достройку газопровода. Цены на газ в ЕС к ноябрю-декабрю сложились низкие – немногим выше, чем цена продаж Газпрома в Беларусь. То есть, переговорная позиция Газпрома с транзитными странами на начало декабря была максимально ослаблена. Чем, например, воспользовалась Украина: контракт, который она заключила с ним на пять лет – максимум, которого Киев мог бы желать. Белорусская же переговорная команда не успела или не захотела воспользоваться ситуацией, хотя позиции Беларуси в споре с Газпромом ничем не хуже. Беларусь хоть и второй по значимости транзитер газа в ЕС, но зато и второй по объемам покупатель российского газа в Европе.









По нефти переговорный фон менее ясный, констатируют эксперты. Во-первых, потому, что с расширением ВСТО-2 у Транснефти имеется профицит транзитных мощностей. Во-вторых, порты России все более составляют конкуренцию трубопроводному транспорту. Соответственно, значение белорусского маршрута уже не так велико на фоне невозможности для России увеличить добычу нефти. В-третьих, с ноября 2019-го цена нефти преимущественно росла и события на Ближнем востоке показывают, что этот тренд среднесрочный. Иными словами, у российских нефтекомпаний мотивация к поставкам нефти в Беларусь и транзиту ее через нашу страну в понижательном тренде.

Альтернативные варианты

Для усиления переговорных позиций и подготовки к будущему, в котором, вероятно, цены на нефть для Беларуси сравняются с европейскими (или даже станут выше) в сентябре-декабре белорусское руководство вело активные переговоры об обеспечении альтернативных поставок нефти в страну, в том числе американской.





Александр Лукашенко 27 декабря в разговоре с главредом «Эха Москвы» Венедиктовым даже заявил, что не исключает использования нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме для поставок в Беларусь нефти из Польши. Переговоры с Казахстаном по этому вопросу в активной фазе с сентября. А во время октябрьского визита белорусского президента в Казахстан они получили продолжение. Наконец, 26 декабря посол Казахстана А. Байсенбаев подтвердил наличие договоренностей с Россией о транзите казахской нефти в Беларусь, при этом представитель Транснефти не подтвердил наличие такого вопроса в повестке компании.

Прогноз

Эксперты «Минского диалога» считают, что наиболее благоприятное время для пересмотра условий закупки российских нефти и газа – ноябрь-декабрь – упущено. А чем далее тянутся переговоры, тем меньше шансов, что условия улучшатся (ради чего Беларусь и конфликтует с Россией вот уже 2 года). По их мнению, также очевидно, что Беларусь не будет решать вопросы углубленной интеграции до подписания контрактов по нефти и газу.





В итоге Беларусь и Россия за год так и не договорились о механизме «углубленной интеграции», придя к концу года ровно с теми же позициями и взглядами на очередность шагов, что и в его начале.



