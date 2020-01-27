За откровения Мишель Обама получила Грэмми
Экс-первая леди США Мишель Обама удостоилась Грэмми в номинации Лучший альбом разговорного жанра.
Бывшая первая леди США Мишель Обама
Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама получила музыкальную премию Грэмми в номинации Лучший альбом разговорного жанра, сообщается на сайте премии.
Бывшая первая леди США получила премию за изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием Становление (Becoming).
Напомним, мемуары Мишель Обамы вышли в свет в 2018 году, и уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме, пишет korrespondent.net
08:00 27/01/2020
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