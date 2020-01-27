+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

За откровения Мишель Обама получила Грэмми

Экс-первая леди США Мишель Обама удостоилась Грэмми в номинации Лучший альбом разговорного жанра.

Бывшая первая леди США Мишель Обама

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама получила музыкальную премию Грэмми в номинации Лучший альбом разговорного жанра, сообщается на сайте премии.
 
Бывшая первая леди США получила премию за изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием Становление (Becoming).
 
Напомним, мемуары Мишель Обамы вышли в свет в 2018 году, и уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме, пишет korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru