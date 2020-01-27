За откровения Мишель Обама получила Грэмми

Бывшая первая леди США Мишель Обама





Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама получила музыкальную премию Грэмми в номинации Лучший альбом разговорного жанра, сообщается на сайте премии.

Бывшая первая леди США получила премию за изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием Становление (Becoming).