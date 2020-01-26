Отвечая на вопрос, каким образом можно прокомментировать недавние резкие высказывания Лукашенко, Венедиктов ответил:





«Ничего не удивляет. По-моему, все кто слышал интервью, которое Лукашенко дал «Эхо Москвы» уже почти месяц назад. Ну это развитие… Понятно, что это флуктуации… Насколько я знаю, 31 января, или 30-го, должна быть встреча Путина и Лукашенко в Сочи, где должна быть поставлена точка», пишет reform.by





Журналист, близкий к Кремлю, обратил внимание на то, что те российские чиновники, которые отвечали за переговоры с Беларусью, потеряли свои должности.





«Правда в том, Лукашенко мне это говорил, говорил аккуратно, что главным противником договоренностей являлся Силуанов, который потерял в должности, Медведев, который потерял должность, Орешкин, который перешел на пост (помощника президента — прим. reform.by), и Бабич, который пока замминистра экономики (экономического развития — прим. reform.by) у Решетникова. Вот, собственно, история в этом. Но я думаю, что Лукашенко понимает, что за всем этим стоит Путин, но Путин не входит в детали до тех пор, пока он не садится с Лукашенко один на один. Посмотрим», — рассказал Венедиктов.





Гравный редактор «Эха Москвы» выказал уверенность в том, что на этот раз президенты договорятся.





«Мне кажется, что договорятся. Вот все мне говорят — нет, что Путин решил Белоруссию… А мне кажется, на ЭТОМ этапе договорятся. Но я могу ошибаться. Сейчас я не могу сказать — здесь я не могу шаманить», — уверен Венедиктов.





На уточняющий вопрос Сергея Бунтмана «Что в принципе не снимает перспективы решения по Беларуси?», Алексей Венедиктов ответил утвердительно: «Нет, не снимает. Вопрос цены…»

Напомним, Александр Лукашенко 24 января, посещая Шкловский район, анонсировал очередную встречу с российским президентом:

«Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании. — Прим.) там много теряем. Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — сказал Лукашенко.



