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Шрайбман: Если Беларусь попадет под визовые ограничения США, то по нелепости

Трамп вводил эти ограничения пару лет назад для мусульманских стран, пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель Артем Шрайбман.

Потом ему сказали, что это немножечко дискриминация и он добавил в список еще пару вечных изгоев типа Венесуэлы и Северной Кореи.

Но показывать электорату, что ты ковбой и борешься с мигрантами, надо снова, скоро выборы. Поэтому подтянули автоматом список следующих стран-изгоев, в котором по старой памяти и мы висим.

То, что левая рука (Госдеп США) работает на разморозку отношений с Минском, а второй руке (администрации президента) на это плевать - неудивительно. В одном ведомстве работают профессионалы, во втором - люди, которых набрал Трамп.

Вроде, по первой информации, даже если запрет введут, то не на все типы виз, а только на иммиграционные, то есть туристические и деловые поездки останутся.
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