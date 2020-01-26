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Венедиктов: Путин не входит в детали до тех пор, пока он ни садится с Лукашенко один на один

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в передаче "Будем наблюдать" дал прогноз, чем завершится очередная встреча Путина и Лукашенко.


"31 января или 30-го должна быть встреча Путин-Лукашенко в Сочи. Где должна быть поставлена точка. Правда в том, что Лукашенко мне это говорил, говорил аккуратно, что главным противником договоренностей являлся Силуанов, который потерял должность. Медведев, который потерял должность. Орешкин, который пришел на пост. И Бабич, который пока замминистра экономики у Решетникова. Вот, собственно, история в этом. Но я думаю, что Лукашенко понимает, что за всем этим стоит Путин. Но Путин не входит в детали до тех пор, пока он ни садится с Лукашенко один на один. Посмотрим. Мне кажется, что договорятся. Все мне говорят, что нет, Путин решил, Беларусь. А мне кажется, что на этом этапе договорятся. Но я могу ошибаться. Честно могу сказать. Здесь я не могу шаманить", - сказал Венедиктов в эфире передачи "Будем наблюдать".
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