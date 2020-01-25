Так, журналистка NPR Мэри Келли заявляет, что госсекретарь США Помпео после интервью отвел ее для частной беседы, в ходе которой он "кричал на нее" и, среди прочего, спросил: "Вы думаете, американцам не безразлична Украина?". Журналистка говорит, что в этом коротком предложении чиновник использовал нецензурную брань.









Также в ходе интервью с NPR, которое состоялось в пятницу, Помпео спросили о работе Государственного департамента и его позицию относительно увольнения бывшего посла США в Украине Мари Йованович.





"Помпео, в частности, заявил, что повел себя "правильно" в ситуации вокруг Йованович и защищал всех сотрудников Госдепа. Помпео якобы прекратил интервью после того, как журналистка спросила его о примере того, как он защищал Йованович", - передает "глосс Америки".





По словам ведущей Келли, после его окончания интервью ее отвели в частную гостиную Помпео. "Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина? ". Он использовал слово, начинающееся с буквы F, в этом предложении и многих других, он спросил, могу ли я найти Украины на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил "люди об этом услышат"", - сказала она.





Сейчас слова журналистки после ее общения с Помпео активно обсуждают эксперты и политики США в социальных сетях.









Как сообщалось, Госсекретарь США Майк Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком для того, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины". Помпео также примет участие в церемонии памяти о "погибших на Донбассе".





1 февраля глава госдепа прибудет в Минск, где проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, чтобы "подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения".





Кроме того, как отмечает госдеп, Вашингтон намерен "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой и процветающей (республике - ИФ) Беларуси".







