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Лукашенко меняет количество судей

Президент Беларуси изменил число судей судов общей юрисдикции. Новая численность судов установлена указом №26 от 23 января, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.


Документом вносятся изменения в указ президента 2005 года. В преамбуле указа говорится, что число судей изменяется в целях повышения эффективности деятельности судов, пишет reform.by


Число судей в Верховном суде не меняется. По новому указу их будет 76, как и раньше. В Брестском областном суде будет на одного судью больше — 26, в Минском городском суде число судей увеличивается на двух человек. Их будет 47. В остальных областных судах количество судей не меняется. Витебский областной суд состоит из 26 судей, Гомельский — из 31, Гродненский — из 20, Минский областной — из 29, Могилевский — из 22.

В экономическом суде Брестской области станет меньше на одного судью. Всего их будет 12. Также одного места лишится экономический суд Витебщины. В нем будет 14 судей. Аналогичные изменения происходят и в экономическом суде Могилевщины. На одного сокращается и число судей в экономическом суде Гродненщины — до 11.

Количество судей в экономическом суде Гомельской области остается без изменений.

Одно судейское место получает экономический суд Минской области. Теперь в нем будет 20 судей. В экономическом суде Минска станет на три судьи больше. Всего в нем будет работать 35 судей.

Кроме того, указом вносятся корректировки в численность судей районного уровня.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после опубликования.
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