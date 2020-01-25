Лукашенко меняет количество судей





Документом вносятся изменения в указ президента 2005 года. В преамбуле указа говорится, что число судей изменяется в целях повышения эффективности деятельности судов, пишет reform.by









Число судей в Верховном суде не меняется. По новому указу их будет 76, как и раньше. В Брестском областном суде будет на одного судью больше — 26, в Минском городском суде число судей увеличивается на двух человек. Их будет 47. В остальных областных судах количество судей не меняется. Витебский областной суд состоит из 26 судей, Гомельский — из 31, Гродненский — из 20, Минский областной — из 29, Могилевский — из 22.





В экономическом суде Брестской области станет меньше на одного судью. Всего их будет 12. Также одного места лишится экономический суд Витебщины. В нем будет 14 судей. Аналогичные изменения происходят и в экономическом суде Могилевщины. На одного сокращается и число судей в экономическом суде Гродненщины — до 11.





Количество судей в экономическом суде Гомельской области остается без изменений.





Одно судейское место получает экономический суд Минской области. Теперь в нем будет 20 судей. В экономическом суде Минска станет на три судьи больше. Всего в нем будет работать 35 судей.





Кроме того, указом вносятся корректировки в численность судей районного уровня.





Указ вступает в силу через шесть месяцев после опубликования.



