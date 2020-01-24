Об этом говорится в новом выпуске "Минского барометра", который был вчера презентован Советом по международному сотрудничеству «Минский диалог».

В выпуске отмечается, что плотность контактов между руководством Беларуси и России в последние два месяца уже закончившегося года была столь же высока, сколь и безрезультатна. Переговоры по условиям сотрудничества Минска и Москвы результатов не принесли: дорожные карты не согласованы, контрактов на поставки и транзит газа и нефти с 2020 года нет.





Как и ожидалось, парламентские выборы не привели к слому позитивных тенденций в отношениях с Евросоюзом. Уровень встреч заметно повысился; стороны подошли к подписанию соглашений о визовой фасилитации и реадмиссии. Продолжило расширяться взаимодействие с ключевыми финансовыми институтами – ЕБРР и ЕИБ.









В отношениях с Китаем основные события были связаны с экспортом белорусских товаров.Был привлечён кредит в размере около 500 млн долларов.





Плотность контактов между США и Беларусью сохраняласьна высоком уровне. В США повышается интерес к Беларуси, как к стране, которая стремится уйти от односторонней ориентации на Россию, пишет thinktanks.by

Выросла интенсивность двусторонних контактов и с Украиной. Активно развивалось и экономическое взаимодействие. При этом сохранились и старые раздражители: уязвимость сторон к информационным атакам, борьба бизнеса Украины и ЕАЭС за рынки.





В то же время напряженность в регионе в сфере безопасности несколько спала. Однако главной тенденцией остается региональная гонка вооружений. При этом белорусское правительство в целом справляется с задачей укрепления безопасности страны в сложных условиях.



