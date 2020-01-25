Видеофакт: Эрдоган подарил Меркель символы роскоши и богатства
Инкрустированное зеркало и старинный шлем получила Ангела Меркель. Эти подарки канцлеру Германии преподнес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Смотрите на видео Sputnik реакцию Меркель.
Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в церемонии открытия турецко-германского университета, после нее президент Турции преподнес канцлеру Германии памятные подарки: изящное инкрустированное зеркало и старинный шлем.
Подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах и символизируют силу, роскошь и богатство. Судя по кадрам, канцлера Германии презенты удивили и порадовали.
Меркель находится с рабочим визитом в Стамбуле. Она намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии, Сирии, экономическое сотрудничество.
17:44 25/01/2020
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