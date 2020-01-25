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Александр Лукашенко погостил на своей малой родине в Шклове

Посетил кладбище и колол дрова


Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко остался в субботу на своей малой родине в Шклове. Напомним, вчера он приехал на Шкловщину с рабочим визитом и посетил Завод газетной бумаги.

Информацию о том, что глава государства в первой половине дня 25 января оставался в Шклове распространил телеграм-канал «Пул Первого». Сегодня Александр Лукашенко посетил могилы матери и тещи, а также колол дрова. «Пул Первого» выложил фото Лукашенко с топором рядом с огромной кучей дров.

Вернуться в Минск он должен после обеда.

Напомним, что кто ведет канал «Пул Первого» точно неизвестно. По одной из версий, к редактированию телеграм-канала имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
ИИ/ИР belsat.eu
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