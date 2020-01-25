+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Цена свободы. Сумма штрафов участникам акций против интеграции с РФ приближается к $55 тыс.

Общая сумма штрафов, полученных участниками декабрьских акций против углубления интеграции с Россией, уже превысила $54 тыс., сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Цена свободы. Сумма штрафов участникам акций против интеграции с РФ приближается к $55 тыс.
"За декабрь и январь в стране прошло более 150 судебных заседаний, где судили активистов за участие в акциях 7,8,20 и 21 декабря. На 23 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила Br114 тыс. 777,5 (более $54 тыс.). 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста", - говорится в сообщении на сайте "Весны" со ссылкой на данные его правозащитников.

По информации центра, суды над участниками акций продолжаются. Ряд судебных заседаний прошел в пятницу.  На будущей неделе назначено еще более десятка заседаний в разных городах страны.


Как сообщалось, 7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Мероприятия прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов.

Однако в последующем некоторых участников акций начали привлекать к ответственности по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).
interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru