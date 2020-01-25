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Чечня, Грузия, Донбасс: одиозный помощник Путина покинул госслужбу

Помощник российского президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог Алексей Чеснаков.



По словам эксперта, решение принято в связи «со сменой курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков в своем Telegram-канале. Его цитирует «РИА Новости».

Официального подтверждения информации нет.

Сурков занимал пост помощника президента России с 2013 года. Он занимался вопросами, связанными с отделением от Грузии Абхазии и Южной Осетией, Донбассом, Ченей. До этого, с 2012 по 2013 год, занимал пост руководителя аппарата правительства. С 2011 по 2012 год был заместителем председателя правительства. Сурков также являлся помощником президента с 2004 по 2008 год и является одним из самых одиозных российских чиновников.
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