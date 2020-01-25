Трамп показал логотип Космических сил США





Он отметил, что над созданием эмблемы шестого вида трудились дизайнеры, военные и другие специалисты.





Круглый логотип имеет темно синий цвет и белые точки, олицетворяющие звезды. Также на нем изображена Земля в голубом цвете и белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх.



