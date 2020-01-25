Трамп показал логотип Космических сил США
Президент Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter новый логотип Космических сил США.
Он отметил, что над созданием эмблемы шестого вида трудились дизайнеры, военные и другие специалисты.
Круглый логотип имеет темно синий цвет и белые точки, олицетворяющие звезды. Также на нем изображена Земля в голубом цвете и белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх.
По кругу идет надпись "Космические силы Соединенных Штатов Америки и министерство военно-воздушных сил", пишет ru.oxu.az
09:41 25/01/2020
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