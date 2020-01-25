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Нина Багинская провела оригинальный перфоманс в суде в Минске

Известная активистка белорусского демократического движения Нина Багинская провела оригинальный перфоманс в суде Московского района в Минске.

Нина Багинская / Из архива Еврорадио

24 января там прошёл суд над Аланой Гебремариам из "Молодёжного блока". Её оштрафовали на 810 рублей за участие в антиинтеграционной акции 20 декабря.

После окончания суда Багинская заняла место судьи и выступила с речью перед собравшимися на процессе несколькими десятками человек (видео Виктории Фёдоровой, "Правовая инициатива"). Она критически высказалась о судье и ситуации в стране. Перфоманс активистки зафиксировал на видео человек в штатском, пишет euroradio.fm
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