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Есть риск получить ограничения на въезд в США

Администрация Трампа планирует добавить семь государств в группу стран, на которые распространяются ограничения на поездки в США, пишет WSJ.

фото носит иллюстративный характер

Новые ограничения будут применяться к путешественникам и иммигрантам из Беларуси, Эритреи, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Представители администрации заявили, что страны не обязательно столкнутся с общим запретом на поездки в США, но могут иметь ограничения, накладываемые на определенные типы виз, такие как деловые или гостевые.

Некоторым странам может быть запрещено участвовать в программе лотереи для разнообразных виз, которая вручает грин-карты людям в странах с низким уровнем иммиграции в США. Президент Трамп призвал прекратить эту программу, заявив, что она позволяет нежелательным людям въезжать в США, и предложил вместо этого переориентировать существующую визовую систему на квалифицированных работников.

Чиновники сказали, что список не окончательный, и во вторник Белый дом все еще обсуждал, включать ли еще одну или две страны.

Госдеп новость не комментирует.

Администрация планирует ввести в понедельник расширенные ограничения на поездки. Чиновники заявляют, что ее политика, ограничивающая поездки, необходима для предотвращения потенциальных террористических актов, поскольку страны, включенные в этот список, не проверяют своих путешественников в США.
officelife.media
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