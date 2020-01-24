Валерий Карбалевич: Зачем эта дурацкая игра в дурацкую интеграцию?

Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку на малую родину – в Шкловский район. Белорусский руководитель посетил четыре предприятия, но о местных проблемах почти не говорил. Зато всю дорогу возмущался нечистоплотным поведением старшего брата. Зачем Лукашенко отправился в Шклов, чтобы поплакаться на Россию?





На вопросы «Белорусского партизана» ответил политолог Валерий Карбалевич.





- Я не берусь сказать, почему именно в Шклове выплеснулось недовольство Россией, оно могло выплеснуться где угодно. О проблемах с Россией Лукашенко говорит везде, даже в церкви, - то есть, использует любой повод, чтобы напомнить о проблемах. Я бы не стал придавать значение именно месту, в котором сделаны эти заявления.









- “Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая”, – сказал Лукашенко в Шклове. Вас ничего не смущает в этой формулировке?





- У Лукашенко всегда была своя интерпретация причин конфликта. То, что Россия постепенно подталкивает к переходу на мировые цены, - это факт, и это действительно причина конфликта. Россия фактически отказывается дотировать Беларусь, предоставлять экономические преференции. Понятно дело, эти действия вызвали недовольство белорусской стороны и, как следствие, конфликт. Интерпретация не новая, давняя.





- Лукашенко все еще надеется, что в Кремле «образумятся и вернутся к нормальным отношениям». Нормальным – значит, Россия продолжит дотировать Беларусь. Возможен ли такой сценарий?





- Очень маловероятно. Когда речь идет о дотациях, нужно принимать в расчет объем дотаций. В тех объемах, в которых раньше осуществлялись дотации, и хуже не будет. Но и до мировых цен тоже далеко: мировые цены на нефть наступят только в 2024 году, цены на газ хотя и увеличиваются, но до цен, по которым покупают газ европейские потребители, еще очень далеко. Сокращение дотаций (а не их ликвидация) – процесс, затянутый во времени, и, судя по всему, продолжится, потому что Беларусь отказывается идти навстречу по вопросам интеграции. Процесс запущен и, думаю, Лукашенко уже в глубине души смирился с новой реальностью, но на словах все еще продолжает возмущаться, рассчитывая, что неким образом удастся повлиять на российское общество, на российскую элиту. Раньше такой прием срабатывал.





- Как вам представляется дальнейшее развитие белорусско-российских отношений с учетом «конституционной реформы», которую затеял Путин?





- Что касается цен на нефть и газ, то у сторон нет иных вариантов, кроме как договариваться. Это не та ситуация, когда Беларусь может громко хлопнуть дверью и сказать: не хотите продавать, мы пойдем к другим продавцам. Идти некуда: сегодня у Беларуси других источников энергоресурсов нет. Их можно со временем получить, но нужно время и финансовые ресурсы. Сегодня у Беларуси нет ни того, ни другого, поэтому сегодня Россия – безальтернативный источник нефти и газа. А без нефти и газа Беларусь жить не будет. Но и Россия не заинтересована в газовых и нефтяных войнах: Беларусь – транзитная страна, поэтому любая война рикошет ударит и европейским потребителям российского газа, в чем Россия не заинтересована. Думаю, Россия не заинтересована в том, чтобы в Беларуси наступил экономический коллапс. Поэтому я не вижу иной альтернативы по нефти и газу, кроме как договариваться. Что касается интеграции, то вопрос о дорожных картах просто подвис. Подвис, потому что союзное государство перестало быть первостепенной задачей для России, для Путина, который нашел другой вариант продления власти. Новому правительству России тоже нужно войти в курс дела по «углубленной интеграции», разобраться во всех «дорожных картах». А с другой стороны, я не вижу причин, по которым это сейчас нужно Беларуси. Беларусь включилась в интеграционную игру с дорожными картами с одной-единственной целью – добиться возвращения экономических преференций со стороны России. Но когда стало очевидно, что Россия не собирается возвращать экономические преференции, когда очевидно, что цены на газ и нефть будут расти, - зачем эта дурацкая игра в дурацкую интеграцию? Мне представляется, что Беларуси это сейчас совершенно не нужно. Вопросы интеграции, вопросы дорожных карт на некоторое время просто зависнут.









- Но не снимаются с повестки дня Кремля?





- Формально вопрос об углубленной интеграции остается на повестке дня, но в реальности просто подвиснет.





- Андрей Илларионов, бывший помощник Путина, озвучил апокалиптический сценарий: поход Путина на Беларусь запланирован на май-июнь. Насколько этот сценарий правдоподобен?





- Илларионов уже рассказывал, как российские танки будут брать Киев в 2014 году; слава Богу, его прогнозы не осуществились. Я думаю, нынешний прогноз из той же серии: не думаю, что Россия сегодня способна и готова на силовой сценарий. Я бы обратил внимание на послание Путина Федеральному собранию: все говорят о той части, в которой Путин выдвигал идеи по Конституции, но мало кто обратил внимание, что процентов 80 послания было посвящено социальным вопросам. Российское общество не довольно тем, что слишком активная внешняя политика привела к падению уровня жизни, что внешняя политика осуществляется за счет россиян. Власть реагирует на настроения россиян, поэтому и большую часть послания Путин говорил не о политике, а о социальных проблемах. Это очень жесткий ограничитель для новых внешнеполитических авантюр. Белорусского консенсуса вслед за крымским не получится, скорее, наоборот: российское общество не воспримет силовые действия в отношении Беларуси. И Путин это понимает. Я уже не говорю о реакции Запада – я говорю о реакции российского общества. Поэтому я не вижу причин, по которым Россия может применить в отношении Беларуси силовой сценарий. Тем более непонятно – зачем, если Путин уже определился с продлением политической жизни после 2024 года.



