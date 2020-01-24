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Майк Помпео в Минске будет меньше суток. Встретится с Лукашенко и Макеем

Во время визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео встретится с руководителем Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Майк Помпео / Reuters

В Беларусь Помпео прилетит 1 февраля. Во время своей встречи с руководством нашего государства госсекретарь намерен "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить желание нормализовать наши двусторонние отношения".

Перед визитом в Беларусь Помпео посетит Украину, а из Минска отправится в Казахстан. В Беларуси он пробудет менее суток.

Визит госсекретаря в ряд стран (в том числе в Беларусь) был запланирован на начало января. Но Помпео отложил его в связи с нападением на американское посольство в Ираке, пишет euroradio.fm
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