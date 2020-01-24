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Дело развалят? Подозреваемой в убийстве Шеремета смягчили меру пресечения

Суд отправил Яну Дугарь под ночной домашний арест

Дело развалят? Подозреваемой в убийстве Шеремета смягчили меру пресечения
Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Ранее Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, теперь же ее отправили только под ночной домашний арест.

Также подозреваемая должна сдать паспорта и носить электронное средство контроля.

Адвокаты также говорят, что попытаются добиться, чтобы их подзащитная сдала сессию, "закрыть" которую у нее по объективным причинам ранее не было возможности.

Яна Дугарь / Фото: УНИАН

Прокуроры, со своей стороны, настаивали на том, что Дугарь может скрыться, ведь у нее есть муж – гражданин Ирака.

Напомним: 
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

 

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
focus.ua
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