Макей с женой (стоит третья слева), сыном (лежит первый слева) и новыми знакомыми в санатории / instagram.com/vladimir_makei

Об этом он рассказал в Instagram и Facebook, где поместил фото с комментарием. На снимке не только семья Макеев, но и их новые знакомые.





"Жизнь — штука интересная, — пишет министр. — Предоставилась возможность уехать на неделю в отпуск".





В санатории много разных процедур, там все отлажено, вкусно кормят. Поэтому не удивительно, пишет Макей, что люди приезжают отдохнуть даже зимой (правда, в этом году она аномальная). Среди них есть представители более полусотни стран ("даже с Чукотки"), а некоторые из них там бывают уже в седьмой раз.





"Но самое главное — ...люди, которые сюда приезжают, и их мнение, — продолжает Владимир Макей. — А мнение о Беларуси — однозначное. И прежде всего от россиян".





Последние просто в восторге от цен в санатории, от качества белорусских продуктов и отношения к ним белорусов.





Министр признался, что в санатории поучаствовал в коллективной игре "на размышление, интуицию". Её участники — на снимке. Несколько вечеров подряд в ней участвовали белорусы, русские, азербайджанцы, армяне, "украинцы, которые родились в Казахстане".





По словам Владимира Макея, в ходе жарких дискуссий на политические темы ("даже с навешиванием ярлыков") "в конечном итоге все приходили к взаимному пониманию". "Ещё раз убедился, что Беларусь — это страна, где всегда рады видеть всех, где все чувствуют себя как дома и где даже конфликтующие стороны становятся друзьями!", — на таком позитиве министр иностранных дел заканчивает своё послание.



