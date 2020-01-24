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Владимир Макей в санатории сделал вывод: "Жизнь — штука интересная!"

Министр иностранных дел Владимир Макей отдыхает вместе с женой и сыном в одном из санаториев в Беларуси.

Макей с женой (стоит третья слева), сыном (лежит первый слева) и новыми знакомыми в санатории / instagram.com/vladimir_makei
 
Об этом он рассказал в Instagram и Facebook, где поместил фото с комментарием. На снимке не только семья Макеев, но и их новые знакомые.

"Жизнь — штука интересная, — пишет министр. — Предоставилась возможность уехать на неделю в отпуск".

В санатории много разных процедур, там все отлажено, вкусно кормят. Поэтому не удивительно, пишет Макей, что люди приезжают отдохнуть даже зимой (правда, в этом году она аномальная). Среди них есть представители более полусотни стран ("даже с Чукотки"), а некоторые из них там бывают уже в седьмой раз.

"Но самое главное — ...люди, которые сюда приезжают, и их мнение, — продолжает Владимир Макей. — А мнение о Беларуси  — однозначное. И прежде всего от россиян".

Последние просто в восторге от цен в санатории, от качества белорусских продуктов и отношения к ним белорусов.

Министр признался, что в санатории поучаствовал в коллективной игре "на размышление, интуицию". Её участники — на снимке. Несколько вечеров подряд в ней участвовали белорусы, русские, азербайджанцы, армяне, "украинцы, которые родились в Казахстане".

По словам Владимира Макея, в ходе жарких дискуссий на политические темы ("даже с навешиванием ярлыков") "в конечном итоге все приходили к взаимному пониманию". "Ещё раз убедился, что Беларусь — это страна, где всегда рады видеть всех, где все чувствуют себя как дома и где даже конфликтующие стороны становятся друзьями!", — на таком позитиве министр иностранных дел заканчивает своё послание.
euroradio.fm
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