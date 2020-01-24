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Песков о встрече Путина и Лукашенко: Четких дат пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что ранее они с российским коллегой Владимиром Путиным договаривались встретиться, сообщил, что конкретной даты встречи пока нет.


"Четких дат пока нет", - заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос о том, планируется ли такая встреча.

Напомним, как рассказал сегодня Лукашенко в Шклове, во время встречи он хотел бы обсудить вопрос поставки российской нефти в Беларусь.

Ранее Незыгарь сообщал, что Путин пригласил Лукашенко в Сочи - отдохнуть и обсудить двухсторонние отношения.
"Белорусский партизан"
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