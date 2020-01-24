Он имеет 4 протокола, составленных по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий) и ждет еще несколько.





Арсений сообщил "Весне", что сам немного запутался, как один из протоколов следует из другого и как они связаны между собой. Попробуем разобраться.





Протокол первый





Председательница комиссии Оксана Лосицкая зачитала материалы дела, согласно которым 8 ноября 2019 года с 18.00 до 19.30 на площади Свободы Арсений Дедок принимал активное участие в пикетировании. Для подтверждения было продемонстрировано видео, где Арсений произносит речь в громкоговоритель.





Претензии комиссии заключаются в том, что Арсений таким образом принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, поскольку оно не было разрешено Мингорисполкомом. Но у парня другой взгляд на это:





"На площади Свободы в это время проводился целый парад предвыборных пикетов: там были представители от оппозиции и от власти. Среди них был и пикет Елены Толстой от партии БНФ. И в рамках этого пикета я и выступил. И моя речь полностью совпадала с предвыборной агитационной программой Елены Толстой".





"Мы находимся в рамках правового поля", – подчеркнула председательница комиссии и предложила не вдаваться в политику.





Александр Дедок, отец Арсения и его законный представитель, спросил у комиссии, в чем же здесь заключается нарушение? Ведь пикет проводился в рамках предвыборной агитации.





"С какого момента по протоколам официально разрешенных мероприятий пикет преобразуется в несанкционированное массовое мероприятие?" – спросил он у комиссии несколько раз.





"Сотрудники РУВД объясняют: в этот день официально заявленных пикетов не было", – ответила Оксана Лосицкая.





Тогда Арсений уточнил у председательницы комиссии, действительно ли она является представительницей Белой Руси. Удостоверившись в этом, он продолжил:





"В том параде пикетов был пикет и от Белой Руси. Но если Мингорисполком сказал, что пикетов там не проводилось, то что тогда проводила там Белая Русь?"





И напоследок парень потребовал вызвать на заседание комиссии Елену Толстую в качестве свидетеля. Ведь у нее как у бывшей кандидатки в депутаты есть доказательства, что она проводила свой пикет в рамках избирательного кодекса (поэтому, соответственно, пикет не подпадает под определение несанкционированного массового мероприятия).





Решение комиссии: отложить рассмотрение протокола из-за ходатайства о вызове Елены Толстой в качестве свидетеля.



Протокол второй





В следующей части Арсения Дедка обвиняют в том, что он совершил публичный призыв к участию в несанкционированном массовом мероприятии. Это, насколько парень сам смог разобраться, следует из двух событий.





Во-первых, во время своего выступления 8 ноября на площади Свободы он призвал в громкоговоритель прийти на акцию 15 ноября. Такой протокол составил милиционер Сайко, придя как-то вечером домой к Дедкам. Но отец Арсения считает, что протокол был составлен неправильно.





Так, Сайко написал, что Дедок от дачи показаний отказался, а отец же утверждает, что попытался передоговориться о встрече с милиционером на другое время, так как рядом не было адвоката.





А во-вторых, имеется составленный старшим лейтенантом Приходько рапорт, где указано, что он "в результате мониторинга интернет-сайта charter97.org обнаружил статью с призывом [от] Дедка Арсения".





Арсений подтвердил, что слова, опубликованные на сайте, действительно принадлежат ему, но обратил внимание комиссии на существенную особенность:





"Распространителем призыва является портал, а не я. Я не имею отношения к сайту и не являюсь его редактором. И мне очень интересно, почему старший лейтенант Приходько именно в этот день зашел именно на этот портал, который, кстати, в Беларуси является заблокированным".





Странным также является одна особенность: когда отец Арсения приходил ознакомиться с материалами дела, то увидел, что на этом рапорте вверху написано: разбирательство проводить после выборов!!!





"Это приказ к действиям?", – спросил отец у председательницы комиссии, но та ответила, что это комиссии не касается.





Решение комиссии: перенести заседание в связи с необходимостью вызвать милиционера Сайко, чтобы тот дал объяснение своим действиям.





Протокол третий





8 декабря 2019 года в 15 часов Арсений Дедок был замечен у посольства Российской Федерации.





Разбирательство по этому эпизоду заняло меньше времени, чем по остальным – всего несколько минут. Так, комиссия спросила у Дедка, был ли он на этом несанкционированном массовом мероприятии.





"Был, но вину не признаю", – ответил сразу парень.





Кроме этого, зачитали характеристику из университета, где учится Арсений. Из нее следует, что парень – добросовестный студент, не пропускает занятий и имеет хороший контакт с коллективом. Сдал сессию на положительные оценки, которые были также озвучены.





"А почему же вы историю Беларуси сдали всего на 5 баллов?", – вдруг поинтересовались из комиссии.





"Рейтинговая система помешала", – пояснил парень.





Решение комиссии: с учетом положительной характеристики комиссия решила не подвергать Арсения административной ответственности в виде штрафа за участие в несанкционированном массовом мероприятии и вынесла ему предупреждение.





Протокол четвертый





7 декабря Арсений Дедок находился на Октябрьской площади. Комиссия спросила, по какой причине он там был?





"Пришел попить чаю, заряжался новогодним настроением", – ответил парень.





Вопрос у комиссии возник к тому, почему же парень держался за руки?





Арсений объяснил, что вокруг Новогодней елки он водил хоровод, а около проспекта Независимости он держался за руки, чтобы "не потерять очередь в ожидании автобуса".





"Перед новогодними праздниками приехало много людей, и поэтому были проблемы с транспортом", – рассказал Арсений комиссии.





"Сколько живу в Минске, никогда не видела очереди на транспорт", – поделилась мнением одна из членов комиссии.





Решение комиссии: отложить заседание, чтобы пригласить свидетелей-сотрудников милиции, которые бы объяснили, что же там происходило.





Следующее заседание комиссии состоится 27 января, в 15.00.





"Для того и создана комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы ни один несовершеннолетний не был привлечён к ответственности незаконно", – подчеркнула председательница комиссии.