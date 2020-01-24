В Шклове Лукашенко изменил свой маршрут, у чиновников началась паника

Как информирует БЕЛТА , пока Лукашенко был на заводе газетной бумаги, они звонили на указанные предприятия с предупреждением: "Срочно всем скажите: едет президент!"





На маслодельном заводе были удивлены планами Лукашенко приехать к ним и срочно наводили порядок. "Даже не знаем, почему президент решил нас посетить", — говорили работники предприятия.





Весной 2019-го Александр Лукашенко посещал как раз Шкловский район, когда увидел "обосранных коров". Тот скандал привёл к многочисленным отставкам чиновников. На этот раз глава государства ничего вопиющего не заметил.