В Шклове Лукашенко изменил свой маршрут, у чиновников началась паника
24 января Александр Лукашенко приехал в Шклов. Предполагалось, что он посетит только завод газетной бумаги. Однако глава государства неожиданно решил изменить свои планы. Он решил также посетить маслодельный завод, льнозавод и деревообрабатывающее предприятие. У чиновников началась паника.
Как информирует БЕЛТА, пока Лукашенко был на заводе газетной бумаги, они звонили на указанные предприятия с предупреждением: "Срочно всем скажите: едет президент!"
На маслодельном заводе были удивлены планами Лукашенко приехать к ним и срочно наводили порядок. "Даже не знаем, почему президент решил нас посетить", — говорили работники предприятия.
Весной 2019-го Александр Лукашенко посещал как раз Шкловский район, когда увидел "обосранных коров". Тот скандал привёл к многочисленным отставкам чиновников. На этот раз глава государства ничего вопиющего не заметил.
13:52 24/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение