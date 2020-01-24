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В Шклове Лукашенко изменил свой маршрут, у чиновников началась паника

24 января Александр Лукашенко приехал в Шклов. Предполагалось, что он посетит только завод газетной бумаги. Однако глава государства неожиданно решил изменить свои планы. Он решил также посетить маслодельный завод, льнозавод и деревообрабатывающее предприятие. У чиновников началась паника.

Как информирует БЕЛТА, пока Лукашенко был на заводе газетной бумаги, они звонили на указанные предприятия с предупреждением: "Срочно всем скажите: едет президент!"

На маслодельном заводе были удивлены планами Лукашенко приехать к ним и срочно наводили порядок. "Даже не знаем, почему президент решил нас посетить", — говорили работники предприятия.

Весной 2019-го Александр Лукашенко посещал как раз Шкловский район, когда увидел "обосранных коров". Тот скандал привёл к многочисленным отставкам чиновников. На этот раз глава государства ничего вопиющего не заметил.
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