Незыгарь: Макей звонил Лаврову с просьбой о переносе "отпуска" Лукашенко в Сочи
Как сообщалось ранее, накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову.
В официальном сообщении российского МИД об этом звонке сухо сообщалось о том, что стороны обсудили двусторонние отношения
Тем временем российский Телеграм-канал Незыгарь уточняет необходимость звонка: Макей просил перенести дату российско-белорусских переговоров на высшем уровне.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин пригласил Лукашенко в Сочи - отдохнуть, а заодно обсудить "интеграцию". Были названы и даты отдыха - с 31 января по 5 февраля.
"Белорусский партизан"
13:11 24/01/2020
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