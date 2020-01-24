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Незыгарь: Макей звонил Лаврову с просьбой о переносе "отпуска" Лукашенко в Сочи

Как сообщалось ранее, накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову.



Тем временем российский Телеграм-канал Незыгарь уточняет необходимость звонка: Макей просил перенести дату российско-белорусских переговоров на высшем уровне. 

Напомним, ранее сообщалось, что Путин пригласил Лукашенко в Сочи - отдохнуть, а заодно обсудить "интеграцию". Были названы и даты отдыха - с 31 января по 5 февраля.
"Белорусский партизан"
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