







Тем временем российский Телеграм-канал Незыгарь уточняет необходимость звонка: Макей просил перенести дату российско-белорусских переговоров на высшем уровне.





Напомним, ранее сообщалось, что Путин пригласил Лукашенко в Сочи - отдохнуть, а заодно обсудить "интеграцию". Были названы и даты отдыха - с 31 января по 5 февраля.











