+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко: Не хочу быть последним президентом Беларуси

Лукашенко по традиции, выехав "в поля", сделал скандальное заявление. По его словам, налоговый маневр в нефтяной сфере Россия специально устроила, чтобы надавить на Беларусь.


"Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Баларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами", - заявил сегодня Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Шкловском районе.

И при этом после 25-летнего правления он сокрушенно добавил: "Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть я не хочу", цитирует Лукшенко Пул Первого.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru