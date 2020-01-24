Глас народа: система любит дураков

Дискуссии на ту тему ведутся, в основном, среди оппозиционных политиков и независимых экспертов, а “Белорусский партизан” решил послушать избирателей.





Владимир Горелько, маркетолог, Минск





Сейчас я не вижу достойных кандидатур в оппозиции. Думаю, что все дело в вытравливании государством адекватных, думающих людей. С оппозицией власти не церемонятся, а у простого населения страны некоторые оппозиционные медийные лица вызывают приступы смеха. Нет, это не значит, что достойных нет, наоборот, думаю, что достойные есть, но мы их попросту не видим.





Как можно достичь положительных изменений в Беларуси? В милицейском государстве это мог бы сделать только приближенный к власти человек с достаточными амбициями и своим мнением. Таким человеком был в своё время Захаренко.





Ну, а сейчас такой сценарий в принципе нереален. Система должна меняться изнутри. Поэтому идеальным кандидатом, чисто теоретически, на будущих выборах должен быть совершенно новый и харизматичный человек, с чистой биографией, идеальным послужным списком. Но человек из системы.





Оппозиции нужно объединиться, консолидироваться, создать единый оппозиционный фронт с финансовой поддержкой от населения и разделенный на области. Чтобы вдалбливать населению, что есть другая жизнь, что у нас может быть другая жизнь.





Люди, которые живут вне крупных городов, заняты выживанием. Они думают как заработать на хлеб и свести концы с концами, а не о политике. Им некогда сидеть в интернете, так что они не видят других альтернатив..





Я вижу, что нет сильного ядра у оппозиции, как и нет сильных кандидатов. Я понимаю, почему их нет, но чтобы победить на выборах, нужно быть сильней, хитрей. Сильней в плане СМИ, хитрей в плане диалогов с властью. Если пропаганда будет сильна настолько, что оппозиция сможет публично ткнуть пальцем в каждый косяк власти, то будет и результат.









А сейчас у людей нет сплоченности. Я лично не понимаю чего мы добьемся, если выйдем на улицу и публично скажем “ЛУКУ НА МУКУ”. Я бы вышел на улицу в случае, если бы был уверен в результате и видел адекватную программу от оппозиции, а не пустые националистические лозунги. Я не хочу участвовать в фарсе.





Максим Швехман, водитель“Яндекс Такси”

Оппозиция? А что это вообще такое? (смеется). Если серьезно, то главными причинами того, что белорусская оппозиция не сможет победить, будут разобщенность и отсутствие поддержки обществом.





Понятно, что поддержку получить будет сложно, потому что у оппозиции мало доступных инструментов для этого - они просто не смогут донести информацию до людей.





Представим, что были бы хотя бы свободные СМИ и отсутствие Министерства информации, которое закрывает рты цензурой многим белорусским медиа — в таком случае люди могли бы получать гораздо больше честной информации, чем сейчас.





Пошел бы я на митинг? Нет, вряд ли. Я думаю, что это будет безрезультатно, а КГБшники сфотографируют мое лицо, будут вести на меня досье и присылать повестки в суд. Зачем мне это надо?





Все вокруг говорят про права, говорят, что нужно их отстаивать, но в Беларуси нет прав. Как таксист могу сказать, причем меня это крайне удивляет, но факт в том, что большинство людей согласны с повесткой нашего государства и лично с президентом. Они действительно считают, что государство должно быть сильным, что оппозиция - это просто гады, которые сидят на американской подкормке.





Я был убежден, что в конфликте между Украиной и Россией мы должны поддержать Украину - если получится у них, то получится и у нас! Оказывается нет — не все так очевидно. Но при этом, работая с людьми, разговаривая с ними по дороге, я вижу определенную взаимосвязь между возрастом пассажира и его политическими взглядами.





Те, кто помоложе, высказываются резко о нынешнем режиме, те, кто постарше, в опаской относятся ко всему новому - они боятся за свою семью, работу, стабильность, но этот страх граничит с ностальгией по СССР.





И даже не по самой стране, а по своей молодости. Еще одна категория — это те, у кого есть бизнес, они, независимо от возраста не поддерживают Лукашенко и нынешнюю политическую модель, которая устарела и не меняется со времен СССР.









Если брать Беларусь как авторитарную страну, то играть оппозиции в правовом поле бессмысленно, нам нужен такой кейс, который был в Чили. Когда социалисты пришли к власти в начале 70-х, Пиночет им просто не дал провести социалистические реформы.





То есть он, с одной стороны, действовал их же авторитарными методами, но с другой стороны, у него получилось сохранить свободу. Он тогда ориентировался конкретно на католические ценности. В случае Беларуси и католические ценности уже были бы неплохи.





Для оппозиции сейчас важно дойти до такой степени просвещенности, чтобы люди могли сознательно сделать свой выбор, кроме того, имеет смысл игра на поле противника, и даже, как мне кажется, зайти немножко в сферу популизма.

Евгений, милиционер, уголовный розыск, Минск





Я вижу главную проблему в том, что оппозиция далека от народа. Среди правоохранительных органов, чиновников, и прочих большое количество несогласных с нынешним положением дел, но почему-то наши товарищи из оппозиции так не думают, а вместо конкретных действий предлагают националистические лозунги в стиле “давайте организуем бунт”, “мы не рабы”.





Большая часть адекватных людей на государственной службе видит проблемы нынешней власти и многие пытаются что-то менять в рамках действующей системы (насколько это получается — другой вопрос), а их заочно записывают куда-то не туда.





Я, например, работаю в уголовном розыске, занимаюсь раскрытием преступлений и ловлю преступников, а не оппозиционеров.





Националистические лозунги сейчас не очень актуальны. Проблемы национальной символики — это уже второстепенное — актуальны проблемы в экономике, отсутствие разделения властей, то, что многие законы не работают и нет независимых профсоюзов.





Я тоже за демократию, за соблюдение прав человека, за гражданское общество, сменяемость власти, разделение властей, соблюдение законодательства, местное самоуправление, но это не значит, что я должен сейчас бросить свою работу, потому что оппозиция видит во мне врага.





Нужно понимать, что милиция в основной своей массе аполитична и не стоит горой за те ценности, которые продвигает нынешний режим.





Взять того же Навального в России: он конструктивно критикует власть, выдвигает здравые предложения по реформам и представляет хорошую программу.





Почему бы нашей оппозиции не начать конструктивно критиковать власть с реальными нормальными предложениями? Предлагайте экономическую программу, реформы, а обычное отрицание нынешней власти — дело бесполезное.





Хорошо, скинем завтра Лукашенко, а что будем делать дальше? Как будем развивать страну? Сначала нужно решить важные экономические и политические проблемы, а потом заниматься изменением флага и герба, развитием национальной идентичности.





В оппозиции интеллигенция, которая не может или не хочет консолидироваться, которая не может решить вопросы между собой, но при этом хочет управлять страной. Как они будут это делать?









Я уверен, что минимум 60% населения Беларуси против нынешнего режима, но при этом Лукашенко передушил всех демократов. Никто не живет вечно, рано или поздно и он уйдет: тогда сразу появится много умных людей.





Но пока наша система любит исполнительных дураков, а не тех, кто выступает за свои права. Рано или поздно белорусское общество созреет для реформ и тут я верю в молодёжь — они смелые и дерзкие.