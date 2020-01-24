



Так, 23 декабря 2019 года за отказ следовать в отряд Михаил Жемчужный был наказан 7 сутками штрафного изолятора, сразу по выходу ему было назначено еще 10 суток ШИЗО. С 10 января политзаключенный вновь отбывал 10 суток в ШИЗО. После этого Михаилу Жемчужному на том же основании назначили взыскание – три месяца ПКТ.





Там осужденный будет находиться приблизительно до 20 апреля, чему он отчасти рад, так как теперь может вести переписку, получать почту, покупать продукты, ходить на прогулки каждый день.





В последнем по времени письме к витебским правозащитникам политзаключенный Михаил Жемчужный высказывает мнение, что общество теряет интерес к нему. Сильный поток корреспонденции, который получал годом ранее, превратился в редкие письма.





Михаил Жемчужный отмечает, что в последнее время начальник исправительной колонии относится к нему более уважительно: ранее заключенному нужно было отбыть 80-100 суток в ШИЗО, а ПКТ назначали не более, чем на месяц. Сейчас Михаил Жемчужный сидит 23-27 суток в ШИЗО, а в ПКТ – по три месяца.





Политзаключенный по-прежнему продолжает обжаловать вынесенные взыскания, на сегодня их у него – 74.





Мужчина выражает обеспокоенность тем, что не все люди, с кем он переписывается, отвечают на его письма. Возможно, это связно с цензурой и умышленным уничтожением корреспонденции администрацией колонии.









Михаил Жемчужный вновь благодарит всех за поддержку и помощь.





Письма можно отправлять по адресу:

213410, ИК-9, бр. 31, ПКТ, ул. Добролюбова, 16, г. Горки,

Могилевская область, Беларусь

Жемчужному Михаилу Игоревичу