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Премьер-министр Израиля назвал самый антисемитский режим современности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Всемирном форуме по проблеме Холокоста в Иерусалиме призвал лидеров других стран бороться с антисемитизмом. Во время своего выступления глава израильского правительства указал на Иран, назвав его «самым антисемитским режимом в мире».

Биньямин Нетаньяху отметил, что, хотя концлагерь «Аушвиц-Биркенау» был освобожден 75 лет назад, нельзя забыть тот факт, что в начале Второй мировой войны мир «в значительной степени» отвернулся от евреев. Премьер-министр Израиля сказал, что его страна извлекла уроки из Холокоста. Израиль всегда должен оставаться хозяином своей судьбы, — заявил Биньямин Нетаньяху:

«Сегодня лучше понимается опасность расизма, ненавистнических идеологий и антисемитизма. Многие признают простую истину, что то, что начинается с ненависти к евреям, не заканчивается на них. Представленные здесь (на форуме в Иерусалиме. — Ред.) правительства понимают, что борьба с антисемитизмом во всех его формах также защищает их общества».

Биньямин Нетаньяху добавил, что Израиль сделает то, что должен сделать, чтобы защитить свое будущее.
Польское радио
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