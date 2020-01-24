Биньямин Нетаньяху отметил, что, хотя концлагерь «Аушвиц-Биркенау» был освобожден 75 лет назад, нельзя забыть тот факт, что в начале Второй мировой войны мир «в значительной степени» отвернулся от евреев. Премьер-министр Израиля сказал, что его страна извлекла уроки из Холокоста. Израиль всегда должен оставаться хозяином своей судьбы, — заявил Биньямин Нетаньяху:





«Сегодня лучше понимается опасность расизма, ненавистнических идеологий и антисемитизма. Многие признают простую истину, что то, что начинается с ненависти к евреям, не заканчивается на них. Представленные здесь (на форуме в Иерусалиме. — Ред.) правительства понимают, что борьба с антисемитизмом во всех его формах также защищает их общества».





Биньямин Нетаньяху добавил, что Израиль сделает то, что должен сделать, чтобы защитить свое будущее.