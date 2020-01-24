На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп подтвердил, что собирается добавить в список «пару стран», но не назвал, какие конкретно. Такие меры он объяснил безопасностью, пишет reform.by





«По крайней мере на первый взгляд, трудно понять, зачем в список, который будет подтвержден в ближайшие дни, включать Беларусь. В этой восточноевропейской стране не было терактов в последнее время, и США не называли ее опасной», – пишет Quartz . Издание добавляет, что мусульмане составляют менее 1% от всего населения Беларуси (большинство стран из первоначального списка – с преимущественно мусульманским населением).





Беларусы и так нечастно ездят в США – в 2018 году американские визы получили около 20 тысяч беларусов. Из них 17 тысяч получили краткосрочные туристические или деловые визы типа B-1/2. И только 4% приезжающих в США беларусов нарушают сроки пребывания, отмечает издание.





Добавление других стран в список можно объяснить. 10% из прибывающих в США граждан Судана, Эритреи и Нигерии нарушают сроки пребывания. В Кыргызстане американские чиновники видят угрозу терроризма (800 граждан этой страны были членами вооруженных группировок в Сирии). Из Мьянмы более 671 тысяч человек бежали в Бангладеш из-за преследований рохинджа.





Беларусская журналистка Анна Любакова считает странным возможный запрет на въезд для беларусов. Она говорит, что включение Беларуси в список больше похоже не на запланированный шаг, а на техническую ошибку.





После выборов 2006 года США ввели санкции в отношении 9 беларусских компаний и 16 физлиц. В 2015 году санкции ослабили. Недавно между странами наметилось некоторое потепление: в Минск приезжал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и собирается приехать госсекретарь Майкл Помпео, стороны планируют вернуть послов. Запрет на въезд выглядит шагом в противоположном направлении, отмечает Любакова.





Аналитик из Лондона Алекс Кокчаров говорит, что запрет на въезд не затронет большинство беларусов. Возможно, увеличится время рассмотрения заявлений на визу, отмечает он. Такой шаг не улучшит отношения между странами, но, по мнению Кокчарова, от Беларуси не следует ждать ответных мер.





По мнению Кокчарова, больше всего пострадают граждане ЕС и других стран, которые посещали Беларусь в последние 10 лет. По действующим сегодня правилам, граждане третьих стран, которые были в стране из списка, не могут посетить США без американской визы, а должны обращаться в американское посольство за визой. Например, гражданин Германии, который хочет приехать в США и который шесть лет назад приезжал в Беларусь на какую-нибудь конференцию, должен будет получить визу в американском посольстве в Германии.





Особенно от этого пострадают бизнесмены, журналисты и представители научных кругов. «Беларусь не очень популярна среди туристов, большинство приезжает сюда по работе – на бизнес-встречи, в журналистские командировки или на научные конференции», – объясняет он. Именно на таких людей придется главный удар.





Министерство внутренней безопасности США и Госдеп отказались комментировать возможное расширение списка.