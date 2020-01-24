Стрелки часов Судного дня перевели вперед. «Ядерная полночь» еще никогда не была так близко
Впервые за два года ученые перевели на 20 секунд вперед стрелки часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы. Так близко к полуночи, символизирующей катастрофу, часы не были никогда. Об этом говорится в релизе проекта в журнале Bulletin of Atomic Scientist, пишет TUT.BY.
В церемонии принял участие и бывший генсек ООН Пан Ги Мун. Фото: Bulletin of Atomic Scientist
Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд, зафиксировав время 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.
— Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня, — отметил глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.
Среди причин перевода стрелок вперед — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности, отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР, а также недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению фейков в киберпространстве.
Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков», в число авторов которого входили участники проекта по созданию американской атомной бомбы. Впервые они были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23:53. Ежегодно положение стрелок пересматривается. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после того, как Советский Союз провел испытания ядерного оружия.
В 2019 и 2018 годах время на часах Судного дня было установлено на отметке 23.58. До этого такое случалось в 1953 году, в год испытания водородной бомбы в СССР. Ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили.
08:11 24/01/2020
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