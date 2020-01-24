В церемонии принял участие и бывший генсек ООН Пан Ги Мун. Фото: Bulletin of Atomic Scientist





Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд, зафиксировав время 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.





— Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня, — отметил глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.





Среди причин перевода стрелок вперед — рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности, отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР, а также недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению фейков в киберпространстве.





Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков», в число авторов которого входили участники проекта по созданию американской атомной бомбы. Впервые они были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23:53. Ежегодно положение стрелок пересматривается. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после того, как Советский Союз провел испытания ядерного оружия.





В 2019 и 2018 годах время на часах Судного дня было установлено на отметке 23.58. До этого такое случалось в 1953 году, в год испытания водородной бомбы в СССР. Ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили.