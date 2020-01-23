Почему Кремль извлек труп “союзного государства” из мавзолея памяти? Путин решил проблему сохранения власти, но отстанет ли от Беларуси? Чего ждать и что делать дальше?





Валерий Костка, подполковник КГБ в прошлом, популярно разъяснил подполковник КГБ в прошлом, популярно разъяснил Беларускай праўдзе суть “союзных игрищ”.





- Путин неожиданно для всех провернул комбинацию под названием “конституционная реформа”. чем ее суть?





- Суть – очевидней не бывает – сохранить власть после окончания второго президентского срока. Меняется форма, суть прежняя – власть принадлежит В.Путину. Народу – материнский капитал и обещания светлого будущего, чтобы веселее голосовали за изменения в Конституцию, а себе – все и в светлом настоящем, да и в будущем.









- До сих пор одним из главных решений “проблемы 2024” Кремль рассматривал “союзное государство”, или так называемую “углубленную интеграцию”. Путин решил проблему транзита власти самому себе без “союзного государства”. Означает ли это, что угрозы со стороны Кремля для Беларуси миновали?





- Не надо питать иллюзий и расслабляться. В.Путин решает тактическую задачу сохранения собственной власти. Проблема угрозы заключается в имперском мышлении политической элиты, а через пропаганду и зомбирование – и всего народа. И это при сохранившейся советской тоталитарной власти во главе с диктатором. Фамилия диктатора не принципиальна. Не будет Путина, будет Сечин, Бабич и т.д. по списку.





Умирающая империя не может забыть времена своего величия, ей хочется вернуть свою власть и влияние.





Поэтому “воскрешают” Сталина, вдалбливают в сознание народа, что Украина и Беларусь – это исконно русские территории. Война с Грузией, война с Украиной, оккупация Крыма и Донбасса – это уже не угрозы, это агрессивная суть имперской политики.





Угрозы со стороны Кремля существуют для всех республик бывшего СССР, и не только для них.





-“Конституционная реформа” Путина, кажется, застала руководство Беларуси врасплох. Что может предпринять в новых условиях официальный Минск? Что зависит от Лукашенко в дальнейшем построении “союзного государства”?





- По большому счету, “конституционная реформа” Путина – это их внутренне дело. Что касается “врасплох” – к этой манере Кремля – уже пора не только привыкнуть, но и быть готовыми, а еще лучше научиться их просчитывать.





“Врасплох” появился ГКЧП, КПСС исчезла “врасплох”, СССР развалился “врасплох”, Б.Ельцин “устал” “врасплох”, В.Путин появился “врасплох”, война с Грузией, Украиной, оккупация Крыма, Донбасса – “врасплох”, Д.Медведев с правительством ушел “врасплох”. Все это для нас “врасплох”. Для Кремля – это хорошо спланированные и продуманные планы, но очень засекреченные.









Что касается “союзного государства”. Вспомним немного историю. 1994-1999 г.г. Старый, больной и не популярный Б.Ельцин и молодой, энергичный на пике популярности А.Лукашенко, решают создать некое “союзное государство” с президентом во главе. Я думаю, идея принадлежала А.Лукашенко. И в случае проведения выборов А.Лукашенко мог бы с ошеломляющим успехом опередить Б.Ельцина. Но А.Лукашенко не учел маленький, но решающий нюанс. Власть в России назначает Кремль. “Скамейка запасных” на кремлевский трон длиной от Москвы до Владивостока.





8 декабря 1999 года подписывается “союзный договор” и в это же время идут записи вариантов обращения Б.Ельцина к народу: “Я устал, я ухожу”. Но А.Лукашенко об этом не знает, как и не знает, что с 1 января 2000 его конкурентом на трон в Кремле будет В.Путин, тоже молодой, тоже энергичный, да еще с лозунгом жизни –“Замочу всех в сортире”. К власти в России пришли даже не оппоненты, а противники А.Лукашенко.

На этом первая фаза строительства “союзного государства” успешно для Беларуси завершилась. Суверенитет был сохранен.





Однако, 20 лет спустя, когда у В.Путина возникла проблема с продлением властных полномочий в 2024 году, в Кремле вспомнили о “союзном государстве” и решили ускоренными темпами его реанимировать. Причем, в новых структурах “союзного государства” для А.Лукашенко первых ролей не предусматривалось. Даже должности президента Республики Беларусь. Спикер некого виртуального парламента. Нечто подобное на всероссийского старосту М. Калинина при В.Ленине.





Возник конфликт властных интересов. Вторая фаза строительства “союзного государства” благополучно для Беларуси завершилась. Но не надо расслабляться, памятуя о волшебном кремлевском слове “врасплох”. Если нельзя объединить, то можно подчинить. Или шантажом, экономическим давлением и т.д. Или поставить более послушного “смотрящего”. Предлагая А.Лукашенко должность спикера, уже имелось ввиду, что существует у Кремля и даже не один кандидат на должность президента Беларуси. А выборы у нас как раз уже в этом году.





В сухом остатке “союзное государство”- это обыкновенная декорация, скрывающая битву за кремлевский трон. И нет в этом никакого интереса ни российским народам, ни беларускому.





С моей точки зрения, необходимо заканчивать все эти игры в “союзы”. Они плохо закончатся. Не садись играть в карты с шулером. Проиграешь. Это не союз, если Казахстан не может поставлять нефть в Беларусь, это не союз, если российским кампаниям Кремль запрещает поставлять нефть в Беларусь, это не союз, если газовые, нефтяные, мясомолочные войны не прекращаются. Примеров можно приводить множество.

Кому был выгоден таможенный союз? И почему он подписывался через шантаж и выкручивание рук?

Отношения должны строиться со всеми государствами на равноправной и взаимовыгодной основе, с соседями дополнительно – на добрососедской основе.





- Лукашенко позиционирует себя как главного строителя независимой Беларуси и главного защитника ее независимости. Но способен ли Лукашенко, породивший “союзное государство”, защитить независимость страны?





- Способен или не способен – покажет время. В любом случае, главным защитником независимости Беларуси будет народ. Будет А.Лукашенко с народом или будет заниматься какими-то играми и торгом с Кремлем – от этого будет зависеть и его судьба. А с Кремлем лучше держаться на расстоянии и в рамках международных отношений. «Союзное государство» должно умереть не родившись.





В 2013 году В.Путин продемонстрировал, как работает “углубленная интеграция” с Украиной и к чему может привести попытка управлять Украиной через пророссийского президента В.Януковича. Именно политика В.Путина спровоцировала Майдан в Украине и всплеск антироссийских настроений, смену пророссийского президента на антироссийского.





Похожая ситуация назревает и в Беларуси. В этой обстановке преследование сторонников суверенитета и независимости Беларуси выглядят абсурдными и дистанцируют А.Лукашенко от народа, но и не приближают к Кремлю.





А мотивация у А.Лукашенко защищать независимость Беларуси на данном этапе есть. Не будет Беларуси – не будет у него власти. Вопрос только в том, какие ресурсы против Беларуси способен бросить В.Путин.





- Беларусь устала от самого Лукашенко. Но в условиях конфронтации между Минском и Кремлем беларуское общество оказалось на распутье: поддерживать Лукашенко либо не поддерживать?





- Все народы устают от своих диктаторов. Это объективно. В данном вопросе обозначены две проблемы Беларуси: внешняя и внутренняя. И решение каждой из этих проблем индивидуальное.





Проблема внешняя – это угроза суверенитету Беларуси. Решать ее должен весь беларуский народ, те граждане Беларуси, которые на вопрос К. Калиновского: “Кого любишь?”, отвечают: “Люблю Беларусь!” При решении данной проблемы не должно быть никакой междуусобной борьбы. Эта борьба на руку тех, кто хочет лишить нас суверенитета и независимости.





Решим внешнюю проблему, тогда можно решать и внутреннюю. Причем внутреннюю проблему мы, народ Беларуси, должны решать исключительно своими силами. Внешняя помощь может вернуть нас к внешней проблеме.





Внутренняя проблема состоит в том, какую политическую систему управления государством мы выбираем. Диктатуру или демократию. Власть диктатора или власть народа. А.Лукашенко – это производная от советского тоталитарного устройства государства во главе с диктатором. Если просто заменить А.Лукашенко на кого угодно, от этого ничего не поменяется. А если поменять систему, то политики такого типа просто не будут конкурентными и не смогут прорваться к власти.





Политическая система зависит исключительно от нашего сознания. Если нет желания что-либо менять, то и меняться ничего не будет. Нам нужно верховенство Закона и приоритет Права, или нам нужно беззаконие и диктат одного правителя? Нам нужен справедливый и беспристрастный суд для защиты своих прав или нам нужно то, что есть? Мы должны выбирать, осознано выбирать и контролировать власть, или пусть чиновники сами себя назначают во власть? Мы хотим получать достоверную, своевременную и объективную информацию, или будем довольствоваться ложью? Чиновники – это слуги народа, или хозяева жизни, а мы – рабы?





Когда такие вопросы возникнут в сознании наших граждан, тогда и появятся ответы, причем предугадать выбор не сложно. А достучаться до сознания народа, открыть глаза на происходящее должны те, кто позиционирует себя оппозиционными политиками. Нужно идти в народ, а не имитировать бурную деятельность на псевдовыборах. Не тлумить мозги народу своими едиными кандидатами.

А поддерживать нужно суверенитет и независимость Беларуси.





- Беларусь – это не Лукашенко, но именно он узурпировал право разговаривать от имени всей страны. Фактически вся страна стала заложником одного человека?





- И Россия – это не Путин, и Ливия – это не Кадафи, и Ирак – это не Хусейн. И их страны заложники одного человека. Кого то уже нет, но были.





Это опять же возвращение к политической системе устройства государства. При диктатуре это так. При демократии, народ, как первоисточник власти сам определяет внутреннюю и внешнюю политику. А глава государства от имени и по поручению народа ее озвучивает.







