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Непраздничное: власти Пекина отменили празднование китайского Нового года

Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, сообщают европейские СМИ.

На такой шаг власти пошли из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса, пишет interfax.by
В КНР Новый год по лунному календарю будут отмечать в ночь с 24 на 25 января.

Ранее в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань.


Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.


По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао
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