Путин не стал пожимать руку Пенсу
Президент России Владимир Путин, приехавший на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, поздоровался за руку с британским принцем Чарльзом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, но прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.
Видео опубликовано в Twitter «Кремлевский пул РИА».
В четверг Путин прилетел в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, открыл памятник героям блокадного Ленинграда. Также ожидаются переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином, пишет vz.ru/
19:31 23/01/2020
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