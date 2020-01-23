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Британская королева подписала Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit).

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом документ обрел статус закона, переводит lenta.ru
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