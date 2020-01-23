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Убийство Павла Шеремета
Британская королева подписала Brexit
Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit).
Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com
Об этом
сообщает
Reuters.
Таким образом документ обрел статус закона, переводит
lenta.ru
18:37 23/01/2020
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