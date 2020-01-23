Турчин признался, что не любит совещания, но ответит на любой вопрос Лукашенко
Руководитель Минской области Александр Турчин во время встречи со школьниками ответил на два десятка их вопросов. Он признался, что рабочий день составляет 12 часов. Работает чиновник и в субботу — ему некомфортно в этот день оставаться дома, "если есть дела". Такой график стал для Турчина привычным, передает "Еврорадио".
Как информирует БЕЛТА, Александр Турчин не любит совещания. Для него проще рассматривать обращения людей, имеющих конкретный вопрос. Однако в совещаниях участвовать приходится регулярно.
"Самое ответственное — это совещания с главой государства, — цитирует слова Александра Турчина sb.by. — К ним надо усиленно готовиться. Это мобилизует ум. Я должен быть готов ответить на любые вопросы президента".
Турчин признался, что в школе ему больше всего нравилась химия, единственная четверка в аттестате у него была по алгебре. В то время он увлекался баскетболом, этот вид спорта он любит и сейчас. Работать Александр Турчин начал с 14 лет, когда устроился на предприятие, которое занималось выпуском автомобильных фильтров.
"В жизни всегда нужно оставаться человеком, независимо от того, на какой должности ты работаешь", — сказал детям руководитель Минщины.
Турчину 44 года. Он — уроженец Новогрудка. Окончил Белорусский государственный экономический университет (2002) и Академию управления при президенте (2009). Работал заведующим магазином, налоговиком, главным контролером-ревизором Минфина по Новогрудскому району. С 2010-го —председатель комитета по экономике Миноблисполкома, с 2012-го — заместитель председателя Миноблисполкома. После был помощником руководителя государства, главным инспектором по Гомельской области, руководителем аппарата Совмина, председателем Совета по развитию предпринимательства. В августе 2018 года стал первым заместителем премьер-министра, в ноябре 2019-го назначен председателем Миноблисполкома.
16:05 23/01/2020
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