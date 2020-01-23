Как информирует БЕЛТА , Александр Турчин не любит совещания. Для него проще рассматривать обращения людей, имеющих конкретный вопрос. Однако в совещаниях участвовать приходится регулярно.





"Самое ответственное — это совещания с главой государства, — цитирует слова Александра Турчина sb.by. — К ним надо усиленно готовиться. Это мобилизует ум. Я должен быть готов ответить на любые вопросы президента".





Турчин признался, что в школе ему больше всего нравилась химия, единственная четверка в аттестате у него была по алгебре. В то время он увлекался баскетболом, этот вид спорта он любит и сейчас. Работать Александр Турчин начал с 14 лет, когда устроился на предприятие, которое занималось выпуском автомобильных фильтров.





"В жизни всегда нужно оставаться человеком, независимо от того, на какой должности ты работаешь", — сказал детям руководитель Минщины.









Турчину 44 года. Он — уроженец Новогрудка. Окончил Белорусский государственный экономический университет (2002) и Академию управления при президенте (2009). Работал заведующим магазином, налоговиком, главным контролером-ревизором Минфина по Новогрудскому району. С 2010-го —председатель комитета по экономике Миноблисполкома, с 2012-го — заместитель председателя Миноблисполкома. После был помощником руководителя государства, главным инспектором по Гомельской области, руководителем аппарата Совмина, председателем Совета по развитию предпринимательства. В августе 2018 года стал первым заместителем премьер-министра, в ноябре 2019-го назначен председателем Миноблисполкома.



