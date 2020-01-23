Турция выслала двух белорусов по подозрению в связях с террористами
Два гражданина Беларуси были депортированы из Турции из-за подозрений в их связи с террористическими организациями
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"Иностранные боевики-террористы, которые являются белорусскими гражданами, депортированы на родину", – сообщило турецкое Министерство внутренних дел на официальной странице в Twitter.
Сейчас белорусские компетентные органы выясняют информацию об отношении высланных белорусов к какой-либо террористической организации.
"Они уже доставлены в Минск, идет выяснение информации, всех обстоятельств и причин высылки", – сообщили Sputnik в правоохранительных органах Беларуси.
В таких случаях в ходе допросов выясняется информация о том, в каких "горячих" точках могли засветиться подозреваемые.
"Также изучается информация, предоставленная страной, которая осуществила высылку", – сказали агентству.
В правоохранительных органах уточнили, что подобные случаи высылки или экстрадиции граждан Беларуси по подозрению в связях с террористами и экстремистами единичны.
Ранее МВД Турции анонсировало начало с 11 ноября прошлого года мероприятий по депортации боевиков террористической группировки "Исламское государство".
По данным турецкого ведомства, за это время с территории страны по подозрению в связях с террористами были депортированы 195 иностранцев.
"Белорусский партизан"
15:40 23/01/2020
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