Турция выслала двух белорусов по подозрению в связях с террористами

Сейчас белорусские компетентные органы выясняют информацию об отношении высланных белорусов к какой-либо террористической организации.





"Они уже доставлены в Минск, идет выяснение информации, всех обстоятельств и причин высылки", – сообщили Sputnik в правоохранительных органах Беларуси.





В таких случаях в ходе допросов выясняется информация о том, в каких "горячих" точках могли засветиться подозреваемые.





"Также изучается информация, предоставленная страной, которая осуществила высылку", – сказали агентству.









В правоохранительных органах уточнили, что подобные случаи высылки или экстрадиции граждан Беларуси по подозрению в связях с террористами и экстремистами единичны.





Ранее МВД Турции анонсировало начало с 11 ноября прошлого года мероприятий по депортации боевиков террористической группировки "Исламское государство".