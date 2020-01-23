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За "кровавые" руки Пушкина Филиппа Шаврова обвиняют в хулиганстве

Молодофронтовец Филипп Шавров помещен в СИЗО на Володарского. Активисту предъявляют часть 1 статьи 339 Уголовного кодекса – хулиганство.



Как сообщало МВД, 19 января в Центральное РУВД Минска пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник Пушкину,  который находится в сквере возле гостиницы «Беларусь».

Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища. 
"Белорусский партизан"
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