







Как сообщало МВД, 19 января в Центральное РУВД Минска пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник Пушкину, который находится в сквере возле гостиницы «Беларусь».





Мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища.



