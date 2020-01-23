На них держится "политический штаб" Лукашенко

В прошлом году Администрация президента (или как ее называет Лукашенко – «политический штаб президента») обрела новое лицо. В руководство пришло сразу три новых человека, среди которых были нынешний глава Игорь Сергеенко, а также заместители Ольга Чуприс (координирует работу по законотворчеству) и Андрей Кунцевич (координирует идеологическую работу, СМИ и общественные организации).





В связи с кадровыми перестановками в этот период деятельность Администрации во многом держалась на опытных заместителях Максиме Рыженкове и Николае Снопкове.





При том, что Администрация президента играет в стране едва ли не меньшую роль, чем правительство, об этих чиновниках у многих смутное представление.





«Белорусский партизан» решил восполнить пробел и рассказать о держащихся в тени управленцах.





Максим Рыженков: потомственный вертикальщик

Максим Рыженков и Виктор Лукашенко





Максим Рыженков вырос в семье руководителя Госкомитета по физической культуре и спорту БССР, а затем и первого министра спорта независимой Беларуси. У Владимира Рыженкова сложились хорошие отношения с Лукашенко. Сын вспоминал, что отец «стал верным соратником президента в централизации спортивной вертикали».





Именно Владимир Рыженков настоял, чтобы сын пошел на работу в МИД, где тот начал карьеру во власти.





Когда в начале 2000-х Рыженков руководил отделом ОБСЕ и Совета Европы, старший сын Лукашенко Виктор работал советником в отделе Западной Европы. Нельзя исключать, что это знакомство сверстников впоследствии помогло продвижению Рыженкова по карьерной лестнице.





В 2006-2012 годах бывший дипломат работал начальником управления внешней политики Администрации президента. Но в какой-то момент Лукашенко вспомнил о прошлом его отца и на пять лет отправил Рыженкова-младшего курировать спорт – в качестве помощника президента и фактического главы НОК.





В этот период Рыженков запомнился эмоциональными заявлениями, в которых атаковал спортсменов за попытки критических высказываний.





Например, когда многоберец Андрей Кравченко не побоялся сказать, что Европейские игры в Беларуси – «это трата денег, лучше бы вложили их в детский спорт и тренерам дали нормальные зарплаты», Рыженков ответил, что спортсменам следует меньше рассуждать в СМИ на околоспортивные темы.





Тогда же он обещал, что «при организации Евроигр в минус мы точно не уйдем». Но через несколько лет именно это и произошло.





Несмотря на противоречивые итоги работы Рыженкова в сфере спорта, в конце 2016 года Лукашенко назначил его первым замом главы Администрации, хотя и не забыл о провалах чиновника: «Это, конечно, не столько ваша вина. Но меня подкупает ваша ответственность и переживание за дело. А также энергия, с которой вы работаете».









Вероятно, Лукашенко учел и преданность Рыженкова. Однажды тот сказал: «Пока с нами мудрый руководитель, который на собственном примере показывает здоровый образ жизни, у нас все получится».





На новом посту на Рыженкова повесили ораганизационную работу, координацию региональной политики и образование руководящих кадров. Одно время он плотно курировал и идеологию, требуя от телеканалов наращивания объема собственного контента взамен российского.





В последние годы Рыженков ушел в тень. Его публичные выступления происходят в основном в регионах, куда он регулярно выезжает. Там не обходится без казусов.





Когда в Ивановском районе Рыженкову пожаловались, что в агрогородке Мотоль, где проживают более 800 детей, нет педиатра, зам главы Администрации оказался поражен: «Я был удивлен этому».





Николай Снопков: не оправдал имидж рыночника





Путь Снопкова к вершинам власти был значительно более тернистым, чем у Рыженкова. Уроженец Могилева окончил провинциальную сельскохозяйственную академию в Горках.





Работал экономистом на разных предприятиях, пока не устроился на работу в Горецкий райисполком. Там перспективного чиновника заметили и пригласили на работу в Могилевский облисполком, где Снопков задержался на целых десять лет.





В 2009-м он впервые был назначен заместителем главы Администрации президента, но меньше через год Лукашенко решил сделать его министром экономики.





Тогдашний премьер-министр называл Снопкова «человеком новой генерации». И не только из-за возраста (министру на тот момент было чуть за 40 лет).





«Может, он и получает замечания из-за того, что его предложения и идеи не совсем комфортно ложатся на матрицу нынешних экономических устоев. Но его размышления заставляют думать людей, привыкших работать в ранее сложившихся условиях», – нахваливал Мясникович подчиненного.





При министре Снопкове белорусская экономика сначала впала в кризис, а затем показала достаточно быстрые темпы роста.





При этом «человек новой генерации» не забывал льстить Лукашенко: «Нужно слушать своего лидера – президента. Я говорю совершенно серьезно: у него ведь второе высшее образование экономическое, и, более того, он очень продвинутый экономист, и он еще и историк. Экономическое он преломляет на практике, сложившейся в историческом контексте. Фактически президент является геополитическим экономистом, я бы сказал так».





Вероятно, Лукашенко эти слова оценил. После пяти лет на должности министра в конце 2014-го Снопкова вернули в Администрацию президента, где тот занялся координацией работы госорганов по социально-экономической политике.





Поначалу на новом посту бывший министр активно выступал за изменение роли государства, разделение его функций как регулятора и собственника, уход от директивного планирования.





Эти заяления закрепили за Снопковым имидж рыночника. Но достаточно скоро он свое мнение высказывать перестал, согласившись, как и все вокруг, на роль простого исполнителя воли Лукашенко.





В последние годы Снопков сконцентрировался не на изменении буксующей экономической модели, а на попытках повысить эффективность работы инертных госпредприятий.





За весь 2019 год он, кажется, произнес только одно относительно смелое заявление: философия, основанная только на стремлении поддержать баланс в экономике, не отвечает ожиданиям общества.





Для Лукашенко Снопков остается полезен как куратор экономического сотрудничества с Китаем и индустриального парка «Великий камень», в частности.





Снопков считает, что если проект успешно заработает, то это будет главным итогом его карьеры: «Я даже не ожидал, что у меня может быть в жизни такой итог трудовой деятельности. На самом деле начиналось всё не со строительства, а со сложных, нудных, долгих переговоров».









Однако пока, несмотря на беспрецендентные льготы, «Великий камень», мягко говоря, надежд белорусских властей не оправдывает.





Возможно, поэтому ходят слухи, что скоро Снопкова могут отправить в Китай – на смену нынешнему послу Кириллу Рудому.