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Оппозиция собирает деньги на День Воли-2020

Оргкомитет рассчитывает собрать 25 тысяч рублей. Самые затратные статьи – минская милиция, сцена и гонорары артистам.

Оппозиция собирает деньги на День Воли-2020
Оргкомитет по проведению празднования 102-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики объявил сбор средств на организацию митинга-концерта в Минске.

Сбор средств будет происходить на краундфандинговой платформе MOLAMOLA.

Празднование Деня Воли-2020 пройдет 22 марта, в воскресенье. Время и место митинга-концерта будут определены окончательно после переговоров с Минским горисполкомом.  

Оргкомитет, в который входят Белорусская Социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская демократия и движение “За Свободу”, составляют программу, ведет переговоры с музыкальными группами, решает технические вопросы.


Оргкомитет ищет волонтеров, готовых присоединиться к организации митинга-концерта.

Организаторы просят помощи у общественности по логотипу Дня Воли-2020: свои предложения можно присылать до 15 февраля на почтовый адрес 102bnr@gmail.com. 

После этой даты оргкомитет определит, под каким логотипом будет проходить мероприятие.

-  Около месяца назад мы направили письмо в Минский горисполком с просьбой включить празднование Дня Воли в список городских мероприятий. Ответа пока нет. Почему мы так сделали? Если День Воли будет включен в список городских мероприятий, в чем мы очень сомневаемся, тогда за милицию, за медиков, коммунальщиков платить уже не нужно, - пояснил ситуацию председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов. – И тогда бюджет мероприятия окажется уже меньше 25 тысяч. Но учитывая маловероятность такого сценария, мы сформировали бюджет с учетом всех возможных затрат.
"Белорусский партизан"
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