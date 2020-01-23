Оппозиция собирает деньги на День Воли-2020

Оргкомитет по проведению празднования 102-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики объявил сбор средств на организацию митинга-концерта в Минске.





Сбор средств будет происходить на краундфандинговой платформе MOLAMOLA.





Празднование Деня Воли-2020 пройдет 22 марта, в воскресенье. Время и место митинга-концерта будут определены окончательно после переговоров с Минским горисполкомом.





Оргкомитет, в который входят Белорусская Социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская христианская демократия и движение “За Свободу”, составляют программу, ведет переговоры с музыкальными группами, решает технические вопросы.









Оргкомитет ищет волонтеров, готовых присоединиться к организации митинга-концерта.





Организаторы просят помощи у общественности по логотипу Дня Воли-2020: свои предложения можно присылать до 15 февраля на почтовый адрес 102bnr@gmail.com.





После этой даты оргкомитет определит, под каким логотипом будет проходить мероприятие.





- Около месяца назад мы направили письмо в Минский горисполком с просьбой включить празднование Дня Воли в список городских мероприятий. Ответа пока нет. Почему мы так сделали? Если День Воли будет включен в список городских мероприятий, в чем мы очень сомневаемся, тогда за милицию, за медиков, коммунальщиков платить уже не нужно, - пояснил ситуацию председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов. – И тогда бюджет мероприятия окажется уже меньше 25 тысяч. Но учитывая маловероятность такого сценария, мы сформировали бюджет с учетом всех возможных затрат.



