Премьер-министр Индии может приехать в Беларусь. А может и не приехать
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году может посетить Беларусь, сообщила сегодня на пресс-конференции посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур
По словам посла, визитов и обменов между Беларусью и Индией в минувшем году не было, "но мы хотим наверстать это в текущем году". Намечены визиты на уровне министров, запланированы белорусско-индийские межмидовские консультации.
"Надеемся, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выполнит свое обещание президенту Александру Лукашенко и тоже приедет", - сказала глава индийской дипмиссии.
Она пояснила, что визит, намеченный на 2019 год, был отложен в связи с выборами в Индии.
Источник: belta.by
12:36 23/01/2020
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