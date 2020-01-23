+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Премьер-министр Индии может приехать в Беларусь. А может и не приехать

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году может посетить Беларусь, сообщила сегодня на пресс-конференции посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур

По словам посла, визитов и обменов между Беларусью и Индией в минувшем году не было, "но мы хотим наверстать это в текущем году". Намечены визиты на уровне министров, запланированы белорусско-индийские межмидовские консультации.

"Надеемся, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выполнит свое обещание президенту Александру Лукашенко и тоже приедет", - сказала глава индийской дипмиссии. 

Она пояснила, что визит, намеченный на 2019 год, был отложен в связи с выборами в Индии.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru