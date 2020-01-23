В Госдуме РФ расстроены: подписания дорожных карт идут медленно

Вопрос введения единой валюты в "союзном государстве", создание которого закреплено в договоре, вступившем в силу 20 лет назад, 26 января 2000 года, обсуждается уже в течение долгого времени.





"С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания", — сказал Водолацкий РИА Новости









Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Беларуси, в том числе в области единой валюты.





При этом Водолацкий подчеркнул, что Россия и Беларусь уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о "союзном государстве" по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.