В Литве инициируют вотум недоверия депутату из-за связей с РФ

Cоциал-демократ Довиле Шакалене напомнила, что в присяге депутата ясно сказано, что человек должен быть верен Литовскому государству.





"Также ясно указано основание для ограничения доступа к секретной информации ДГБ. Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству", - уточнила Шакалене.





Ирина Розова — представитель партии «Русский альянс», входит во фракцию «Избирательной акции поляков — Союза христианских семей». Как сообщала «Парламентская газета», ей вменяют в вину сокрытие контактов с российскими дипломатами. Свои связи она была обязана указать в специальной анкете департамента госбезопасности для получения права на работу с секретной информацией.