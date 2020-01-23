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Макей позвонил Лаврову

Главы министерств иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили двусторонние отношения, говорится в сообщении российского ведомства.

Сообщается, что разговор министров состоялся по инициативе белорусской стороны, пишет sputnik.by

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров. Сергей Лавров в шестой раз сохранил пост министра иностранных дел в правительстве РФ.
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