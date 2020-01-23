С чем и зачем госсекретарь США Помпео едет в Беларусь?

Государственный секретарь США Майкл Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля.





Валерий Карбалевич в комментарии Политологв комментарии Завтра твоей страны отмечает, что Майкл Помпео совершит поездку по региону, во время которой посетит Украину, Казахстан и Беларусь.





— В новой политике администрации США Беларусь снова появилась на политической карте Вашингтона. Об этом было объявлено еще в прошлом году. Помощник госсекретаря США говорил о том, что об изменении политики в регионе Восточной Европы в связи с активной политикой России.





В этой стратегии Беларусь занимает определенное место. США тоже хотели бы наладить отношения с Беларусью, чтобы укрепить ее независимость, возможно, в пику России.





— Что изменилось в отношении Минска к Соединенным Штатам в последнее время?





— Стоит отметить, что резко изменилась политика России, которая стала более активной и агрессивной, а значит, изменилась геополитическая ситуация в регионе. Вопрос безопасности региона, вопрос о предотвращении опасности со стороны России вышел на первый план и в политике Европы, и в политике НАТО, и в политике США.





И на этом фоне вопрос безопасности, геополитики стал более важным, чем вопрос прав человека.





С другой стороны, поменялась и политика Беларуси. Она стала сама искать возможности нормализации отношений с Западом и США, искать другие точки опоры в мире. И США, Запад это заметили.





Затем Беларусь оказалась важной страной для урегулирования украинского кризиса и конфликта между Россией и Украиной. В Беларуси были саммиты, здесь проходят переговоры на уровне делегаций. Это тоже важный фактор, на который обратили внимание на Западе.





Наконец, Беларусь попыталась сделать косметические шаги в плане демократии и прав человека. Практически исчезли политзаключенные, во всяком случае, так считают международные правозащитные организации на Западе.





Перестали разгонять грубой силой уличные акции оппозиции. На это тоже на Западе обратили внимание. По всем этим причинам начался процесс размораживания отношений между Евросоюзом и Беларусью, между США и Беларусью.









— Что такое могут предложить США, что было бы интересно лично Александру Лукашенко?





— Во-первых, Штаты на уровне риторики демонстрируют поддержку независимости Беларуси. Обратите внимание: все американские официальные лица, которые приезжали в Беларусь – и помощник президента Болтон, и заместитель госсекретаря Хейг, — всячески публично обращали внимание и подчеркивали: мы поддерживаем независимость Беларуси.





На фоне политики принуждения к интеграции, которую проводит Россия в отношении Беларуси, сам по себе факт таких заявлений со стороны США имеет значение. На это обращают внимание в том числе и россияне.





Кроме того, имеется в виду и финансовая поддержка. Ведь в международных финансовых организациях позиция США очень важна. Если США по политическим причинам начнут блокировать выделение Беларуси кредита МВФ, то гарантировано, что он не будет выдан.





Вообще иметь нормальные отношения с самой сильной страной мира логично и важно само по себе. Этими соображениями и руководствуется официальный Минск.