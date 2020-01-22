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Госсекретарь “присматривает” за всеми силовиками. О кадровых перестановках в силовом блоке

Должность государственного секретаря Совета безопасности является исключительно важной позицией в беларуской политической системе

Госсекретарь “присматривает” за всеми силовиками. О кадровых перестановках в силовом блоке
Госсекретарь Совбеза Андрей Равков, Sputnik
Госсекретарь “присматривает” за всеми силовиками, я а также уполномочен докладывать президенту – председателю Совбеза – по всем вопросам, входящим в компетенцию Совета.

А это, по сути, все значимые вопросы жизни страны от культуры и языка до экономики, внешней политики и военного планирования. Поэтому и должность госсекретаря Совбеза, и все решения, с ней связанные, являются по умолчанию политическими. Так forstrategy комментирует последние кадровые перестановки в силовом блоке.

Данную должность традиционно занимают люди с военным бэкграундом, что связано а том числе с формальными квалификационными требованиями на ее замещение. Однако в этот раз существовала вероятность назначения на данный пост выходца из КГБ. Слухи об этом ходили несколько месяцев и усилились после недавнего увольнения заместителя начальника Генерального штаба Андрея Пасеко в связи с проступком коррупционной природы. Данное событие нанесло серьезный удар по аппаратной репутации Минобороны. В то же время КГБ в последнее время осуществлял заметную аппаратную экспансию: зампредседателя комитета Игорь Сергеенко стал главой Администрации президента.


То, что выбор при назначении госсекретаря Совбеза в итоге пал на военного, министра обороны Андрея Равкова, свидетельствует, в первую очередь, о трезвой оценке ситуации со стороны А.Лукашенко. Какие бы недостатки ни были присущи армии, она всё же является неполитическим институтом, созданным для беспрекословного выполнения приказов. В отличие от КГБ, по умолчанию уполномоченного иметь свой взгляд на развитие политической ситуации в стране. Поэтому выбор в пользу армейской логики отражает готовность беларуских властей находить ответы на самые серьёзные вызовы национальной безопасности в обозримом будущем, опираясь при этом на армейский подход и жёсткую исполнительскую дисциплину среди силовиков. В этом ключе выдержан и принятый в декабре 2019 года новый План обороны страны, акценты в котором делаются на стратегическом сдерживании, а также предотвращении и подавлении внутреннего конфликта.

Понятно, что главным источником вызовов и потенциальных угроз национальной безопасности Беларуси в настоящее время является Россия. Поэтому сохранение главенства армейского подхода в работе Совета безопасности указывает в первую очередь на готовность Минска к самому жёсткому противостоянию с Москвой. Разумеется, в оборонительном ключе.


Назначения в самом Минобороны также укладываются в эту логику. Была вероятность прихода на должности главы Генштаба и министра обороны людей с пророссийскими установками. Однако в итоге этого не произошло и должности замещены профессиональными и полностью лояльными кандидатами. Это в целом хорошая новость и для белорусов, и для всех стран, заинтересованных в сохранении независимости Беларуси и её стратегической автономии от России.
belprauda.org
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