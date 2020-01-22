На условиях анонимности эксперт iSANS поделилс я с Reform.by своим видением причин введения возможных ограничений для граждан Беларуси со строны США:





— Я не берусь оценивать логику администрации США, но, во-первых, имена «кандидатов» на ограничительный список еще не были объявлены официально, медиа ссылаются на «источники, знакомые с темой». Первая утечка в СМИ про новый список стран, для которых будут введены ограничения, появилась примерно 10 дней назад, и там довольно подробно излагается содержание документов, обосновывающих новый список, но названий стран там также нет.





В качестве причины для определенных ограничений называются следующее: отсутствие сотрудничества с США в управлении пересечения границ, непредоставление информации для идентификации лиц, а также риск приезда террористов. Всего Департамент внутренней безопасности (Department of Homeland Security) по новой, продвинутой методологии оценил соответствие «основным стандартам безопасности» 200 стран, и выделил 7 очередных кандидатов на ограничения, названия, которых, повторим, пока официально не известны и могут меняться.









Если говорить о Беларуси, то я могу предположить три возможных причины.





Отсутствие в данный момент биометрических паспортов. Паспорт без биометрических данных гораздо легче подделать. Отсутствие таких паспортов уже было проблемой в переговорах с Евросоюзом. Введение биометрических паспортов опять отодвинуто из-за отладки механизма взаимодействия с Международной ассоциации авиаперевозчиков — с 2020 на 2021 год. Если причина только в этом, то она относительно легко решается.

Вторая причина связана с первой. Беларуские паспорта периодически “всплывают” в разных неприятных ситуациях – Ирак, Сирия, Венесуэла (две последние страны, кстати, уже попали в первую серию ограничений). Я даже не берусь сейчас обсуждать, поддельные это паспорта или настоящие. Но их появление в качестве проездного документа для тех, кто считается опасным для США – уже красная лампочка.

Иран. Да, в этот раз Беларусь не критиковала действия США в Иране, да и во время разговора с Помпео по телефону Макей был скорее на стороне США. Но не стоит забывать, что ряд госпредприятий Беларуси в свое время попали под санкции США за сотрудничество с Ираном. Эти санкции были сняты еще несколько лет назад, но, возможно, «осадочек» остался. Да и прежняя дружба с Ираном (как и с Венесуэлой) – а полный объем этой былой дружбы мы не знаем – могла сыграть при принятии решения не в пользу Беларуси.

Безусловно, есть еще надежда, что Беларусь все же не появится в этом списке, это был бы очень плохой подарок для предстоящего визита Помпео. Надежды добавляет, что уже после этих новостей визит Помпео был все же подтвержден. Но остается вопрос, насколько согласована политика Госдепа и Департамента внутренней безопасности. Если все же Беларусь будет внесена официально в список стран с ограничениями для въезда, это будет довольно серьезный подарок для Кремля, который получит отличный аргумент в атаке на беларусский суверенитет и попытки осторожного сближения с Западом. Ну и конечно же, это сильно усложняет начало работы для посла США, которого ждут к лету в Минске.





Поскольку в тех утечках, что мы видели, варианты ограничений для граждан стран из списка разнятся, я точно не могу сказать, чем это грозит беларусам: от простого усложнения оформления документов и более долгой проверки поданных бумаг, более долгих проверок и бесед при пересечении границы с США до практически невозможности получить визу.





Что делать? Вообще я, конечно, могу предположить, что сейчас уже идет интенсивный обмен по дипломатическим каналам, и надеюсь, что он принесет позитивные для Беларуси результаты, которые будут закреплены визитом Госсекретаря США.









Даже если эти новости окажутся ложной для Беларуси тревогой, из всей ситуации следует извлечь серьезный урок. В первую очередь следует ускорить выдачу биометрических беларусских паспортов. Таким образом можно будет резко снизить риск их подделки и появления в ненужных ситуациях. Конечно, это затруднит выдачу «запасного паспорта» и документов сомнительным друзьям из стран-изгоев. Но если думать о будущем суверенной Беларуси, то отношения со странами-изгоями вообще стоит подвергнуть серьезному пересмотру, тогда и таких неприятных сюрпризов будет избежать гораздо проще. В конце концов, если руководство Беларуси видит будущее страны в высоких технологиях и IT, то хорошие отношения с США и Евросоюзом должны быть приоритетом.



