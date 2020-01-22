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Олег Гайдукевич вступился за братьев меньших: предлагает усилить ответственность за жестокое обращение с животными

Либерально-демократическая партия Беларуси предлагает усилить ответственность за жестокое обращение с животными, а также принять закон о защите животных, сообщили в пресс-службе партии.

"Председатель ЛДП, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич направил в комиссию по законодательству ряд предложений по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях", – рассказали в пресс-службе.


В частности, отметили там, партия предлагает пересмотреть статью КоАП 15.45 "Жестокое обращение с животными". "Ответственность надо увеличивать", - подчеркнули в пресс-службе. В настоящее время за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а также истязание животных  предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.


Кроме того, в пресс-службе сообщили, что ЛДП выступает за запрет контактных зоопарков и в целом за принятие закона о защите животных, где будет прописана как ответственность владельцев животных, так и меры по защите животных от противоправных действий.

В партии также считают необходимым усилить ответственность за нарушение правил пользования жилыми помещениями. "Много граждан годами мучаются из-за недобросовестных соседей, ведя бесконечную переписку с государственными органами. Надо разобраться с этой проблемой. Усилить ответственность, прописать четкий алгоритм действий правоохранительных органов, ЖКХ, суда", - подчеркнули в ЛДП.

Еще одно предложение от партии – ужесточить ответственность за загрязнение лесов отходами.
interfax.by
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