Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»
Детский хор встретил президента Владимира Путина, который прибыл с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области, песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен.
Как хорошо, что ты с мечтою дружен». Видео опубликовано в Telegram-канале журналистов РИА Новости.
Ранее Путин посетил построенную в августе прошлого года детскую межрайонную поликлинику в Усмани и ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы.
22 января глава государства находится с рабочим визитом в Липецкой области. Среди запланированных мероприятий — встреча с представителями общественных организаций по мерам социальной поддержки граждан, пишет lenta.ru
18:54 22/01/2020
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