Детский хор встретил Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

Как хорошо, что ты с мечтою дружен». Видео опубликовано в Telegram-канале журналистов РИА Новости.





Ранее Путин посетил построенную в августе прошлого года детскую межрайонную поликлинику в Усмани и ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы.







