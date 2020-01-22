



По данным журнала Politico, Беларусь попала в список стран, для которых въезд или иммиграция в Америку могут быть серьезно ограничены. Кроме нас в этом списке оказались Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания. На фоне того, что в 2019 году белорусско-американские отношения заметно потеплели, такое решение подобно грому среди ясного неба.





- Какие сейчас отношения между странами? Могло ли что-то указывать на такие решения?





- Пока нет официальной информации, очень сложно что-то сказать. Ведь прошлый год был во многом прорывной - и снятие ограничений на количество дипломатических работников посольств, и визиты высокого уровня, и рост интереса. А тут такое! – комментирует Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог». - Если это правда, а не чьи-то выдумки или ошибка, то решение совершенно выбивается из общей тенденции.





Скорее всего, мы если и оказались в этом списке, то по недомыслию администрации Трампа. На фоне демонстрации борьбы с нелегальными мигрантами мы попали под раздачу по старой памяти. Госдепартамент таких решений не принял бы, но в Администрации в новых реалиях нашего региона разбираются хуже, медленнее улавливают тенденции.





В посольстве США в Беларуси сказали, что не будут комментировать ситуацию. От комментариев отказался и МИД Беларуси:





Андрей Шупляк. - Пока мы не получали официальных уведомлений от американской стороны, - сказал « Комсомолке » заместитель начальника управления информации МИД









Кстати, именно сегодня также стало известно, что ранее отменный визит госсекретаря США Майкла Помпео запланирован на 1 февраля.





Планировалось, что высокопоставленный американский чиновник посетит Беларусь 4 января. В Минске госсекретарь намеревался обсудить с Александром Лукашенко «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений и обмен послами».





Но 1 января стало известно, что визит переносится из-за ситуации в Ираке. Госдепартамента сообщал, что «поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, он с нетерпением ожидает этого визита».