Эксперт об идее закрыть США для белорусов: Это по недомыслию администрации Трампа
В американские медиа попал список стран, гражданам которых грозит "визовый бан". Среди них Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан, Танзания и... Беларусь
Информация о том, что Дональд Трамп планирует запретить белорусам въезд в США, наделала много шума и породила массу слухов.
По данным журнала Politico, Беларусь попала в список стран, для которых въезд или иммиграция в Америку могут быть серьезно ограничены. Кроме нас в этом списке оказались Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания. На фоне того, что в 2019 году белорусско-американские отношения заметно потеплели, такое решение подобно грому среди ясного неба.
- Какие сейчас отношения между странами? Могло ли что-то указывать на такие решения?
- Пока нет официальной информации, очень сложно что-то сказать. Ведь прошлый год был во многом прорывной - и снятие ограничений на количество дипломатических работников посольств, и визиты высокого уровня, и рост интереса. А тут такое! – комментирует Денис Мельянцов, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог». - Если это правда, а не чьи-то выдумки или ошибка, то решение совершенно выбивается из общей тенденции.
Скорее всего, мы если и оказались в этом списке, то по недомыслию администрации Трампа. На фоне демонстрации борьбы с нелегальными мигрантами мы попали под раздачу по старой памяти. Госдепартамент таких решений не принял бы, но в Администрации в новых реалиях нашего региона разбираются хуже, медленнее улавливают тенденции.
В посольстве США в Беларуси сказали, что не будут комментировать ситуацию. От комментариев отказался и МИД Беларуси:
- Пока мы не получали официальных уведомлений от американской стороны, - сказал «Комсомолке» заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
Кстати, именно сегодня также стало известно, что ранее отменный визит госсекретаря США Майкла Помпео запланирован на 1 февраля.
Планировалось, что высокопоставленный американский чиновник посетит Беларусь 4 января. В Минске госсекретарь намеревался обсудить с Александром Лукашенко «продолжающуюся нормализацию двусторонних отношений и обмен послами».
Но 1 января стало известно, что визит переносится из-за ситуации в Ираке. Госдепартамента сообщал, что «поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, он с нетерпением ожидает этого визита».
"Белорусский партизан"
17:36 22/01/2020
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