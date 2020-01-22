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Путин: России нужна сильная президентская власть

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России необходима крепкая президентская власть, парламентская форма правления во многих странах дает сбои.


"Думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны (...) нужна все-таки крепкая президентская власть", - сказал Путин в среду на встрече с общественностью Липецкой области.

По его словам, "сами западные эксперты говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени такую кризисную ситуацию, и думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему (парламентскую форму правления - ИФ) более эффективной".

Путин подчеркнул, что парламентская форма правления, которая широко применяется в Европе, "сегодня дает сбои".

"В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода - катастрофа", - заявил Путин.


В другом случае, сказал глава государства, для того, чтобы сформировать правительство, в некоторых странах договариваются о коалициях, причем таких партий, которые ставят перед собой противоположные инструменты достижения целей.

"Одни говорят, условно, что необходимо использовать все виды энергии, в том числе атомной энергии, другие говорят - никакой атомной энергии. Потом они объединяются в коалицию. Как они будут решать общенациональные задачи?" - подчеркнул Путин.
Источник: interfax.by
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