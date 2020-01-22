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В ближайшие годы улучшения не ожидается: Беларусь "упала" на 150 место в рейтинге демократии

Беларусь заняла 150 место в «индексе демократии» из 165 стран. Ниже — Иран, Китай, Узбекистан

В ближайшие годы улучшения не ожидается: Беларусь "упала" на 150 место в рейтинге демократии
Беларусь ухудшила свое место в «Индексе демократии» от Economist Intelligence Unit. За год с 137 места страна «упала» на 150 место. И продолжает страдать «демократической болезнью Восточной Европы», пишет tut.by
«Индекс демократии» Economist Intelligence Unit дает представление о состоянии демократии во всем мире: в 165 независимых государствах и двух территориях (Гонконг и Тайвань). При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям:

- выборы и плюрализм;
- деятельность властей;
- политическая культура;
- гражданские свободы;
- влияние населения на политику.

По этим категориям каждая страна классифицируется как один из четырех типов режима: «полная демократия», «ущербная демократия», «гибридный режим» или «авторитарный режим».

В списке с «авторитарным режимом» числятся 54 страны, среди которых — Беларусь, Россия, Северная Корея, Узбекистан, Китай, Иран, Лаос и другие. 

Кстати, Россия за год свой рейтинг улучшила, поднявшись с 144 на 134 место.


«Падение» Беларуси авторы рейтинга называют «демократической болезнью Восточной Европы».

— «Болезнь» сохраняется на фоне слабой политической культуры, трудностей в обеспечении верховенства закона, повсеместной коррупции, отказа некоторых стран от «либеральных» демократических ценностей и предпочтения «силовым», которые обходят стороной политические институты и создают слабую основу для демократии, — говорится в докладе.

Причиной низкого уровня демократии авторы называют и то, что во многих странах Восточной Европы один лидер правит десятилетиями.

— Мы ожидаем, что в ближайшие годы улучшения показателей в этих странах практически не будет, так как вероятность того, что политическая оппозиция получит власть в любой из этих стран, мала, — говорится в докладе.
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